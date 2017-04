Mirotic renace en el mejor momento

CHICAGO – Los sueños de playoffs de los Chicago Bulls volvieron a tomar fuerza el pasado sábado con la victoria ante Atlanta Hawks, cuando pasaron de estar fuera en la novena plaza a meterse dentro al subir hasta el séptimo puesto. Y muy especialmente por la explosión anotadora de Nikola Mirotic en el mes de marzo, que pasó de no jugar nada y sonar fuerte para ser traspasado a liderar al equipo en anotaciones gracias a su puntería con los triples.

“Cuando las cosas no iba bien y cuando estaba fuera de rotación era un momento muy difícil para mí. Tercer año en la NBA, mi último año de contrato, ganas de querer acabar bien, pero las cosas iban diferente y es cuando me dije a mí mismo: ‘mira, confía en ti mismo, haz tu trabajo y vete a entrenar’. Y es lo que hice. He entrenado mucho en mi tiro antes y después de los entrenamientos. Sabía que podía darle la vuelta a esa mal situación y que no era tarde para demostrar quien eres. Es lo que hice, ahora estoy trabajando muy bien, quiero seguir así y acabar bien”, afirma Mirotic.

Mirotic cerró marzo promediando en los últimos cuatro partidos 24.8 puntos y anotando 20 triples, y incluyendo tres partidos donde igualó su récord anotador esta temporada de 28 puntos. Además se convirtió en el primer jugador en la historia de los Bulls en anotar seis o más triples en partidos consecutivos.

“Me siento con mucha confianza, pienso que es mi momento de poner las cosas en orden y en su sitio. Y creo que eso es lo que estoy haciendo”, asegura el alero montenegrino-español.

El resurgir de Mirotic en marzo ya es habitual. En su año de novato promedió 20.8 puntos y la temporada pasada, a pesar de sufrir una operación de apendicitis, volvió a poner buenos números en marzo promediando 13.1 puntos, con un porcentaje del 43.2% en triples.

Los Bulls esperan y rezan para que Mirotic siga igual en abril, aunque en el primer día del mes ante Atlanta el jugador se tomó un respiro y su produción bajó a 8 puntos (2 de 3 en triples). Este domingo visitan a New Orleans en busca de sumar su cuarta victoria consecutiva para asegurarse mantenerse en puestos de playoffs.

A falta de seis partidos, los Bulls (37-39) están en una lucha a muerte con Indiana (37-39) y Miami (37-39) por dos plazas de playoffs en un cierre de campaña cardiaco.

“Depende de nosotros para llegar a los playoffs. No tenemos margen de error y tenemos que ganar todos los partidos”, afirma Mirotic.