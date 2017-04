Volteretas en la Fecha 12 de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO – Batallando, pero el América venció en el Estadio Azteca 1-0 al Monterrey y ya se metió a la zona de Liguilla, mientras que a Rayados se le escapó la posibilidad de ser líder del Clausura 2017 de la Liga MX.

El América encontró el gol al minuto 64 luego de que Oribe Peralta quedara sólo para empujar el balón tras un tiro de Osmar Mares. El jugador estaba al filo del fuera de lugar, pero sí se encontraba en posición correcta.

El juego no estuvo exento de polémica, ya que tras la anotación americanista Yimmi Chará recibió una falta de Bruno Valdez dentro del área.

El América tiene una racha de cuatro juegos sin derrota, sin embargo, el delantero paraguayo Cecilio Domínguez se resintió del hombro izquierdo y tuvo que salir en el primer tiempo. Fue llevado a ser evaluado.

La Volpe destaca a sus pupilos

Justicia es lo que desea Ricardo La Volpe respecto al caso de Pablo Aguilar. El técnico del América comentó que se espera el mejor juicio en quienes van a atender la apelación que el defensa paraguayo metió a Tribunal de Arbitraje Deportivo por el castigo de un año de suspensión.

“Es un tema muy difícil. Desde que vimos la declaración del árbitro, vimos que era intención después apareció que fue agresión, es difícil pero creo que América va a hacer todo lo posible para que sea justicia y la justicia es lo que tiene que ser”, dijo La Volpe.

El DT argentino rescató la entereza del equipo que derrotó al Monterrey.

“Quiero felicitar a los jugadores que no venían con una continuidad de juego y que cumplieron ante las ausencias. Hay que aplaudir. Fue un partido parejo y nos faltó un poquito en el pase final para tener mayor cantidad de goles”, sostuvo.

“Hay que buscar los jugadores más idóneos. Estamos tratando estratégicamente de tener un equipo competitivo y los jugadores se vienen matando, esa es la realidad, dejando todo en cada partido pero lo que más destaco es cuando un equipo sabe leer (el juego)”, dijo La Volpe.

Reconoce Mohamed sus errores

Antonio Mohamed aceptó que vivió una noche difícil al enfrentar a su ex equipo, América, que lo venció por 1-0.

“Nos vamos frustrados, no hicimos un buen partido. Creo que un detalle marcó la diferencia, y bueno, nos tiene que servir de aprendizaje.

“Jugando así no merecíamos serlo (líder del torneo), el equipo no hizo un buen partido, entonces si no haces las cosas bien, no lo mereces. El resultado fue justo, aunque el rival tampoco hizo mucho”, explicó.

Mohamed descartó que el arbitraje influyera en el marcador, pese a dos acciones donde sus jugadores pidieron penal.

El estratega argentino espera que su equipo muestre una cara distinta el miércoles en la Semifinal de la Copa MX ante Chivas.

Almeyda ve baja de nivel

Matías Almeyda reconoció que Chivas no mostró el nivel de las últimas fechas ante Monarcas, contrincante con el cual igualaron sin goles.

“Se vio que no tuvimos el nivel que veníamos teniendo, nos enfrentamos a un rival que supo presionarnos. Tomó por momentos el control del duelo y se hizo un partido bastante parejo de ida y vuelta”, dijo el técnico de Chivas.

El Rebaño, que perdió el liderato a manos ahora de Toluca, no se siente ya con el pase a la Fiesta Grande.

“En el campeonato quedan muchas fechas y pueden suceder un montón de cosas. El equipo va bien, nada está asegurado, hay que seguir trabajando y lograr el primer objetivo, la Liguilla”, relató.

Tanto el entrenador como jugadores ya tienen en mente el encuentro ante Monterrey de este miércoles, donde se juegan el pase a la Final de Copa.

“Ahora tenemos un partido rápido que es la Semifinal de Copa ante un gran equipo y seguiremos corrigiendo detalles para seguir mejorando”, finalizó Almeyda.

Jémez dice que no son tan buenos

Cruz Azul no es tan bueno como parece. O al menos, eso es lo que cree Paco Jémez, técnico de La Máquina, quien el viernes, después de sufrir una derrota por 3-1 ante Veracruz, explicó que su equipo no es lo que mucho creían, tras 11 jornadas y 10 puntos en la bolsa.

“Nos ha faltado talento, no sabíamos qué hacer. Hoy no fuimos el equipo que veníamos demostrando.

“Si estamos donde estamos es que no tenemos más, no somos tan buenos como la gente se piensa, cada uno está donde se merece. Hay que seguir peleando todos los puntos, cada uno está por merecimiento propio donde tiene que estar”, comentó el técnico español.

“Era un partido muy sencillo, muy fácil de jugar y nos lo hemos complicado nosotros. Nos ha faltado talento”, remató Jémez.

Jornada 12:

Veracruz 3-1 Cruz Azul

Jaguares 0-3 Pumas

Atlas 3-3 Tijuana

Tigres 0-1 León

Morelia 0-0 Guadalajara

Pachuca 0-0 Puebla

América 1-0 Monterrey

Toluca 2-0 Necaxa

Santos – Querétaro (ayer noche)

Clasificación

PJ Pts

1. Toluca 11 22

2. Guadalajara 11 21

3. Monterrey 11 19

4. Tijuana 11 18

5. Pachuca 11 18

6. Pumas 11 17

7. América 11 17

8. Morelia 11 16

9. Querétaro 10 15

10. Atlas 11 15

11. Santos 10 13

12. Jaguares 11 13

13. Tigres 11 12

14. Veracruz 11 12

15. Cruz Azul 11 10

16. Puebla 11 10

17. Necaxa 11 10

18. León 11 9