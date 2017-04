Por la gloria de los Guantes de Oro de Chicago 2017

CHICAGO – Las mejores promesas del boxeo amateur del Medio Oeste estarán este fin de semana en el ring de Cicero Stadium, en el suburbio de Cicero, al sur de Chicago, en las finales de los Guantes de Oro de Chicago 2017 que clasificarán a los campeones para el torneo nacional de Guantes de Oro.

Ezequiel Huaracha, un joven de Elgin que participó el año pasado en el programa ‘Dos Naciones, Un Sueño’ del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para púgiles mexicanos y mexicoamericanos, estará en la final de las 123 libras ante el joven Johnny Lewus Jr., hijo del ex boxeador del mismo nombre y representante del gimnasio de Sam Colonna.

Huaracha, que en unos días estará combatiendo en el Zócalo de Ciudad de México en un evento internacional organizado por el CMB, fue semifinalista de los Guantes de Oro en 2016 y ya enfrentó una vez a su rival en la final. “Ya peleé con él hace un tiempo y le gané por decisión, ahora necesito ganarle otra vez y me estoy preparando para eso”, comentó el púgil mexicoamericano.

“Estuvo trabajando y empezó a entrenar tarde, yo creo que debería haber empezado dos meses antes”, había dicho Sam Colonna sobre su pupilo Lewus antes del torneo. Pero el muchacho ya estuvo en la final del año ante Christian Williams y es un rival de respeto para Huaracha.

Marcos Martínez, campeón de las 132 libras en 2016 después de vencer en la final al entonces bicampeón Yousif Saleh en un fallo controversial, llegó este año nuevamente a la final, donde enfrentará a Danny Vaz da Costa del gimnasio Flo, quien venció de un modo poco común -por descalificación- a Noel Limón en la semifinal.

“Era lo mismo y cualquiera de los dos (Vaz da Costa o Limón) eran buenos, yo siempre tengo que estar preparado”, dijo Martínez, un tejano nacido en Fort Worth que vivió varios años en México, la tierra de sus padres. “Yo sé a qué me voy a enfrentar, peleé con da Costa en septiembre del año pasado, fue una pelea cerrada y se la dieron a él, la verdad no quedé conforme pero lo acepto. Es muy buen peleador, yo me descuidé un poco pero ahora vengo mejor preparado. El año pasado Yousif (en la final) era muy defensivo y ahora este muchacho da más pelea. Voy a estar presionando, que es lo que sé hacer”.

La categoría de las 165 libras, que parecía la más competitiva antes del torneo, tendrá una gran final. Allí estará Ray Corona (Garfield Park), un mexicoamericano de Chicago que venció por decisión unánime al último campeón Isiah Cook en la semifinal. Enfrente tendrá un rival de cuidado en Caleb Hernández, quien entrenó con el contendiente mundial Shawn Porter en Las Vegas el año pasado.

Rudy Costello y Rafael Ruiz, entrenadores de Hernández, planean llevar a su pupilo a “un estilo y un nivel profesional, ese es el objetivo” y el muchacho tiene la misma idea en mente. “Si gano aquí, voy a los Guantes de Oro nacionales”, indicó Hernández, un mexicoamericano residente en Hammond, Indiana.

Otro púgil hispano, Owen Saldaña, del gimnasio Tri-City, ganó por nocaut técnico en la tercera vuelta a Fernando Macías (CYBC) en la semifinal de los pesos completos y estará en la final este fin de semana.

Las 141 libras también tendrán una gran final pues el actual campeón Kahleel Mosley, un interesante prospecto de Hammond, Indiana, y con una brillante carrera amateur, enfrentará al actual subcampeón Evan Perreault (Brooks Park) en una revancha del combate muy parejo que protagonizaron 12 meses atrás. Mosley, subcampeón en 2015, recibió el premio al mejor boxeador libra por libra del torneo en 2016.

La pelea Mosley-Perreault será una de las más atractivas según Sam Colonna, entrenador del gimnasio que lleva su nombre y que ha ganado casi todos los premios al mejor equipo en los últimos 20 años de los Guantes de Oro. “Las 165 libras también están interesantes, allí estarán Ray Corona y Caleb Hernández, que es un buen candidato para llevarse el premio al mejor boxeador del torneo, libra por libra”, dijo Colonna. “En las 108 libras está Angel Martínez, que fue número uno del país como juvenil pero no tiene rivales. Obviamente será campeón sin combatir”.

Otros prospectos interesantes como Julian Smith (semifinalista en 2015), del gimnasio Hammond, en las 152 libras y Jimmy Quiter (subcampeón en 2015 y semifinalista en 2016), del gimnasio Final Round, en las 178 libras, que estuvieron entre los favoritos en los últimos años, alcanzaron la ronda final para este fin de semana.

Varios hispanos protagonizarán finales en las categorías para mujeres y en las divisiones para novatos. En los pesos completos para novatos senior Rudolfo Ramírez, de Hammond, Indiana, ex estudiante de medicina y propietario de un restaurante en East Chicago, enfrentará en una final de noqueadores latinos a Aaron DeLeón, quien representa al gimnasio Mango y trabaja reparando máquinas en Carpentersville.

El mexicano Jesús Román, un duranguense que llegó hace unos años a Chicago donde reside con otros dos hermanos, estará en la final de las 141 libras para novatos senior mientras que Iván Chávez Jr, admirador del gran JC que lleva su mismo apellido y pupilo del entrenador Armando Piña Jr., combatirá en la pelea decisiva de las 165 libras para novatos.

Michelle Morales, del gimnasio de Sam Colonna, protagonizará la final de las 119 libras Open. “Mis hermanas y mi mamá me dicen que mejor me ponga a estudiar en vez de pelear pero yo quiero seguir echándole ganas hasta ser profesional, no importa si tuviera 20 ó 30 años”, dijo Morales, una estudiante de 18 años que es entrenada por Rita Figueroa, una ex boxeadora profesional que estuvo a punto de perder la vida como consecuencia de golpes recibidos en un combate. “Yo sé lo que le pasó a ella (a Figueroa) pero no me importa, quiero ser profesional y quiero cumplir mi sueño”, agregó Morales.

Guantes de Oro de Chicago 2017

Lugar: Cicero Stadium (1909 S Laramie, Cicero, Illinois)

Finales: Jueves 6, Viernes 7 y Sábado 8 de abril

Hora: 7:30 pm

Boletos: A partir de $20

Teléfono: (708) 656-3600

Website: www.chicagogoldengloves.com

Finales de la División Open

108 libras: Angel Martínez será campeón sin combatir

114 libras: Irvin Pérez (Warehouse) vs. Jesús Torres (Top Notch)

123 libras: Johnny Lewus Jr. (Sam Colonna) vs. Ezequiel Huaracha (Elgin)

132 libras: Marcos Martínez (Sam Colonna) vs. Danny Vaz da Costa (Flo)

141 libras: Kahleel Mosley (Hammond) vs. Evan Perreault (Brooks Park)

152 libras: Julian Smith (Hammond) vs. Antoine Cobb (Sam Colonna)

165 libras: Ray Corona (Garfield Park) vs. Caleb Hernández (Hammond)

178 libras: Jimmy Quiter (Final Round) vs. Jermaine Howlett (Taylor Park)

Peso completo: Owen Saldaña (Tri-City) vs. Romel Jackson (Taylor Park)

Peso semicompleto: William Hughes (Tri-City) vs. Stephan Haywood (McGarry)