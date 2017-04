Las quisquillosas comparaciones entre Schweinsteiger y Cuauhtémoc Blanco

CHICAGO – El fichaje bomba que anunciaba el Chicago Fire se hizo realidad con la llegada del alemán Bastian Schweinsteiger al equipo de Bridgeview. La noticia de su arribo se dispersó a lo largo y ancho de nuestra ciudad y luego de su debut el sábado pasado ante Montreal el augurio es positivo, no sin antes pasar por la aduana de las quisquillosas comparaciones.

A decir verdad, el palmarés de Bastian no tiene comparación con el resto de las contrataciones anteriores de jugadores franquicia del Chicago Fire, aunque con el resto de la MLS se puede hablar de tú a tú con Kaká.

La llegada de Schweinsteiger es un privilegio para los aficionados en general, un gran compromiso para el club y un reto muy motivante para el entrenador Veljko Paunović, un reto que no le quita el sueño al estratega serbio.

“A mí me encanta, para mí no es nada nuevo, siempre estuve rodeado de jugadores de ese nivel en Europa. Presión siempre hay y si no la hay nosotros nos la ponemos, es parte del juego”, comentó Paunović.

Pero la presión que genera la llegada de esta súper estrella del fútbol mundial pesa y pesará mucho para quienes dirigen los destinos mercadológicos del equipo. Luego de los fracasos sufridos con jugadores que prometían mucho y pasaron con pena y nada de gloria como Paulo César Wanchope o Nery Castillo, salta la memoria de la última gloria que vistió los colores rojos: Cuauhtémoc Blanco. No, no hay comparación entre ambos jugadores, pero sí las expectativas creadas.

Nelson Rodríguez, gerente general del equipo, comentó que en su momento, Blanco no contó con la ayuda de las redes sociales para tener tanta exposición como la tiene Bastian, pero en el 2007 la llegada del ‘Temo’ fue todo un misterio y bastó la primicia de Fernando Schwartz con escasas 24 horas de anticipación para que unos 6 mil aficionados desquiciaran a la escasa seguridad y personal del Toyota Park, donde fue presentado oficialmente el ídolo azteca.

La pasión por ver jugar al jugador mexicano provocó un incremento en la asistencia a los estadios en general y la venta de playeras con el número ’10’ subieron como la espuma, algo sin precedentes.

La actualidad del equipo es otra, el timonel Paunović tiene para esta temporada un cuadro armado bajo su visión de juego y la contratación de Schweinsteiger, con todo su talento y experiencia, reúnen sin lugar a dudas los requisitos para volver a poner al Chicago Fire como protagonista de la liga emelesera que cada vez es más complicada y su nivel de juego más exigente.

La afición de Chicago merece un equipo de resultados a la altura de su última contratación y no un equipo que se beneficia del privilegio del inexistente descenso. Los seguidores del Fire exigen tener un equipo que haga arder de emoción las gradas de su estadio con cada actuación. Con Bastian, no soportarían otra gran decepción.