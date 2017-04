Bilardo, campeón Mundial, aspira ser técnico de Argentina

BUENOS AIRES (AP) — Carlos Bilardo, conductor de la selección argentina campeón Mundial en México 1986, se postuló el jueves para volver a la selección en caso que Edgardo Bauza deje de ser su técnico como se rumorea en los medios deportivos nacionales.

“Me propongo para ser candidato a ser técnico de la selección. Si quieren, me llaman sin ningún problema”, dijo Bilardo al filo de la madrugada del jueves en su programa radial que él conduce.

“Esto ahora se me dio y lo pensé seriamente cuando escuché que los dirigentes decían que no teníamos técnicos acá y que había que llamar a este o aquel”, destacó el técnico en su programa “La hora de Bilardo” en radio La Red. “Yo hablé después con dos ex jugadores y me dijeron que estaba bien lo que pensaba, que yo había hecho mucho por la selección”.

Bilardo, de 78 años, además de consagrarse campeón en México con Diego Maradona como figura y subcampeón en Italia 1990, también con genial “10” en la cancha, también fue timonel de las selecciones de Colombia (1980-81), Guatemala (1998) y Libia (1999-2000). Dirigió por última vez a Estudiantes de la Plata en 2003-04.

Bauza está muy cuestionado y al parecer podría terminar su ciclo como técnico de Argentina, que figura en zona de repechaje en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018. La Albiceleste marcha quinta en la tabla, en la que los cuatro primeros se clasifican en forma directa.

El técnico del Sevilla Jorge Sampaoli figura como candidato a Bauza, si es que deja de ser el técnico de Argentina.

Pero el “Narigón” Bilardo no perdió tiempo y fue el primero en postularse públicamente.