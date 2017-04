El Chicago Fire ya se reconstruye ganando

BRIDGEVIEW, ILL – Mucho se esperaba este sábado del partido del Chicago Fire ante el Columbus Crew. No sólo porque llegaba al Toyota Park el líder de la Conferencia Este, gran rival histórico, sino porque la afición quería ver cómo se desempeñaba el alemán Bastian Schweinsteiger en su segundo partido tras su primera semana completa de entrenamiento y cómo reaccionaba el técnico Veljko Paunovic después del empate (2-2) en casa ante Montreal de la semana anterior donde las distracciones defensivas, una vez más, casi regalan el partido.

Paunovic movió sus hilos y cambió la defensa de cuatro a cinco jugadores, con tres centrales, sacrificando al volante salvadoreño Arturo Álvarez. Con McCarty, Schweinsteiger, De Leeuw y Accam en la media y Nikolic en punta.

El nuevo sistema función porque el gol de Nikolic a los 22 minutos tras un gran pase filtrado de McCarty fue suficiente para que el Fire se llevara los tres puntos. Y sobre todo para que mantuviera su portería a cero y se mostrara mucho más sólido y seguro en defensa que en anteriores partidos.

“Hicimos algunos ajustes y creo que el equipo respondió muy bien ante un muy buen equipo”, dijo Paunovic. “Aprendimos el año pasado lo dura que es esta liga y cómo hay que jugar a veces. Fuimos capaces de manejar el partido y ser peligrosos y crear ocasiones al mismo tiempo y casi anotamos el segundo gol, lo que era el plan para la segunda mitad. Pero estoy muy feliz por los tres puntos y ahora a enfocarse en el siguiente partido”.

En la segunda mitad el Fire cambió al sistema 4-2-3-1 y se dedicó a defenderse con todo para proteger el marcador e intentar salir al contragolpe, lo que casi no pudo hacer. Metiendo a dos jóvenes de cambio como Drew Conner y Daniel Jonson para dotar de piernas frescas y evitar que se cayera el equipo ante el empujón final del Crew. El Fire se cerró muy bien y casi no pasó apuros ante un Crew que no supo como romper la poblada defensa local.

“Fue muy importante adelantar la posición de Bastian para que estuviera más cerca del gol y diera esos pases finales o incluso anotara, algo de lo estuvo cerca” dijo Paunovic.

“Queremos ayudar a Bastian, quien todavía está en periodo de adaptación a sus nuevos compañeros, al equipo y a la liga”, añade el técnico del Fire. “Pero es un jugador muy inteligente y su adaptación va bien. Al mismo tiempo estamos trabajando como equipo y adaptarnos para sacarle el máximo rendimiento, por eso lo queremos más adelantado”.

El segundo partido Schweinsteiger con el Fire fue más discreto, donde el alemán no lució tanto como en su debut pero dio muestras de su gran categoría y que cuando se adapte por completo al equipo dará muchas alegrías porque calidad le sobra.

“Voy mejorando. Entreno duro y quiero mejorar. Quiero ayudar mucho más al equipo. Estos dos partidos han sido intensos. Pero creo que con la filosofía de juego que tenemos, será más fácil de controlar los partidos y disfrutar con el juego más. Al final del día lo más importante es que ganamos los puntos”.

Seguro que sí, ganar los puntos para el Chicago Fire es lo más importante porque es más fácil reconstruirte ganando que perdiendo.