Los Guantes de Oro de Chicago 2017 corona a sus campeones

CHICAGO – Marcos Martínez, un tejano que vivió varios años en Ciudad de México, repitió la hazaña del año pasado y se consagró campeón de las 132 libras en la división Open, la categoría élite, de los Guantes de Oro de Chicago que finalizaron el fin de semana pasado en el Cicero Stadium de Cicero, Illinois.

Martínez obtuvo el título en una decisión dividida en la final ante Danny Vaz da Costa, del gimnasio Flo.

“El me ganó una vez por decisión y me decía, ‘nos vemos en las finales’, y así nos empujábamos los dos para llegar a la final. Esta vez me sentí más fuerte que cuando peleamos la última vez porque entrené mejor y estuve activo desde diciembre”, dijo Martínez, quien agradeció el apoyo de sus amigos de la iglesia New Visión Community Church de Pilsen, donde asiste regularmente. “En un momento de mi vida pasaron muchas cosas y dejé de pelear por un año y medio. Pero le di mi vida al Señor y él me ayudó a tener una vida mejor; con él todo es posible”.

Martínez ya anunció que no va a asistir al torneo nacional de Guantes de Oro que se realizará en Lafayette, Louisiana, a partir del 1 de mayo, para dedicarse completamente al cuidado de su hija Nayeli, de siete años, mientras también atiende en los próximos meses un complicado trámite de divorcio.

En las 165 libras Caleb Hernández, un mexicoamericano de Hammond, Indiana, confirmó sus buenos antecedentes al derrotar al complicado Ray Corona, entrenado por el boricua George Hernández en Garfield Park. Hernández entrenó el año pasado en Las Vegas con boxeadores profesionales y mostró un estilo diferente del amateur, con un ritmo pausado e inteligente, más enfocado en la precisión que en la acumulación de golpes.

Eso le valió llevarse el premio al ‘Mejor Boxeador Libra por Libra’ del torneo. Hernández no esperaba obtener ese reconocimiento y se mostró sorprendido por el logro.

“Vine a ver pelear a un amigo (Julian Smith, quien perdió la final de las 152 libras) y me avisaron del premio. Venir acá por primera vez, ganar el título y conseguir este premio es realmente increíble”, comentó Hernández, quien ganó su final el jueves y estuvo como espectador el sábado. “Ahora vamos a ver, si me va bien en el torneo nacional de los Guantes de Oro, podría pasarme al profesionalismo”.

Otra consagración para los hispanos llegó a través de Ezequiel Huaracha, un joven mexicoamericano de 18 años que está en el tercer año de la secundaria de Streamwood, al oeste de Chicago, y entrena en el gimnasio de Carlos Molinar en Elgin. Huaracha derrotó por decisión unánime en la final de las 123 libras a Johnny Lewus Jr., hijo del ex boxeador del mismo nombre y representante del gimnasio de Sam Colonna.

“Ya le había ganado una vez y esta vez fue más fácil porque sabía cómo iba a venir. El es un buen peleador pero yo entrené muy bien para esta pelea”, comentó Huaracha, quien viajó la semana pasada con otros tres boxeadores de Chicago a la Ciudad de México para participar en un evento organizado por el programa ‘Dos Naciones, Un Sueño’ del CMB en el Zócalo de la capital, donde perdió un combate de exhibición. “Fue una experiencia muy buena pelear allí, había un montón de gente y aprendí mucho”.

En una final de dos mexicanos, Ervin Pérez (Warehouse) venció por nocaut técnico en la tercera vuelta a Jesús Torres (Top Notch) en las 114 libras. Pérez, de 22 años, es cocinero en el restaurante MLG de Lake Forest, Illinois, donde “a veces me gana la tentación para comer” según sus propias palabras.

Por su condición de mexicano (nació en Oaxaca), Pérez no podrá asistir al torneo nacional de Guantes de Oro, reservado para boxeadores de Estados Unidos, un detalle que conocía de antemano.

“Sí, ya sabía eso y estoy contento por ser el campeón pero a la vez triste porque no dejan participar a personas que tienen talento”, indicó Pérez, quien fue campeón de las 119 libras para novatos en los Guantes de Oro en 2016.

La categoría de élite, conocida como Open, presentó varias finales interesantes. En una de ellas Evan Perrault, un buen prospecto de Brooks Park, se tomó revancha de la derrota sufrida el año pasado en la final de las 141 libras ante Kahleel Mosley, de Hammond. Indiana, quien ganó el premio al mejor libra por libra en 2016.

Esta vez Perrault se llevó el título con un triunfo por decisión unánime ante el mismo Mosley, un joven de 20 años con una brillante carrera amateur, que incluye un título y dos subcampeonatos de Guantes de Oro, dos títulos de Power Gloves y uno de Guantes de Plata, una final en el torneo mundial de Ringside en Kansas City y participaciones en los torneos preolímpicos de Colorado Springs y Memphis de 2015.

Mujeres y novatos

Varios púgiles hispanos se consagraron en las categorías de novatos y mujeres. La policía de origen puertorriqueño Lydia Cruz mostró un buen nivel y se llevó el título en las 165 libras para novatos senior. La jovencita Juliana Hirales, del gimnasio CYBC, ganó las 125 libras para novatos y más tarde lloró por un largo rato al lado de su padre de origen mexicano.

“Es que ya había perdido cuatro peleas y no sabía cómo se sentía ganar; y ganar se siente maravilloso, ahora es una realidad”, confesó Hirales, una estudiante de Chicago de 16 años, con el rostro bañado en sudor y lágrimas.

Otro que estuvo al borde las lágrimas fue Jesús Román, quien ganó las 141 libras para novatos senior. “Ahorita me dan ganas de llorar porque hace tres días me agarro un ‘flu’ con vómitos y diarrea y pensé que era una señal para dejar de boxear”, comentó el púgil de Durango, México. “Yo pensaba, mi oponente está ahora entrenando y yo aquí en la cama; creí que todo el esfuerzo de tres meses se iba a la basura”.

Román, del gimnasio de Sam Colonna, ganó por decisión unánime ante el griterío de sus amigos y el campeón le agradeció a su madre, que vive en México.

“La llamé llorando esta semana porque pensé que ya no iba a pelear y ella se puso a orar y me ayudó”, dijo Román.

Hasta el propio James Walker, rival de Román en la final, pasó para felicitarlo tras el combate con un “muy bien, papá” en un perfecto español.

Guantes de Oro de Chicago 2017

Finales de División Open

108 libras: Angel Martínez (Rockford) fue campeón sin pelear.

114 libras: Irvin Pérez (Warehouse) ganó por TKO (3) a Jesús Torres (Top Notch)

123 libras: Ezequiel Huaracha (Elgin) ganó por D.U. a Johnny Lewus Jr. (Sam Colonna)

132 libras: Marcos Martínez (Sam Colonna) ganó por D.D. a Danny Vaz da Costa (Flo)

141 libras: Evan Perrault (Brooks Park) ganó por D.U. a Kahleel Mosley (Hammond)

152 libras: Antoine Cobb (Sam Colonna) ganó por D.U. a Julian Smith (Hammond)

165 libras: Caleb Hernández (Hammond) ganó por D.U. a Ray Corona (Garfield Park)

178 libras: Jermaine Howlett (Taylor Park) ganó por D.D. a Jimmy Quiter (Final Round)

Peso semicompleto: William Hughes (Tri-City) ganó por D.D.a a Stephan Haywood (McGarry)

Peso completo: Owen Saldaña (Tri-City) ganó por TKO (3) a Romel Jackson (Taylor Park)

Mejor boxeador del torneo: Caleb Hernández (Hammond, Indiana)

Mejor boxeadora: Catherine Aiura (Sam Colonna), campeona en las 132 libras Open

Mejor gimnasio: Sam Colonna

Claves: (D.U.): Decisión unánime. (D.D.): Decisión dividida. (TKO): Nocaút técnico.