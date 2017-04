Cachorros izan al fin banderín de campeones de Serie Mundial

Ranieri se niega a culpar a jugadores por su despido

LONDRES (AP) — Claudio Ranieri se negó a culpar a los jugadores del Leicester por su despido como técnico, unos meses después de conducir a ese club al título de la Liga Premier inglesa contra todos los pronósticos. “No puedo creer que mis jugadores me aniquilen. No, no, no”, dijo Ranieri el lunes, en su … Seguir leyendo Ranieri se niega a culpar a jugadores por su despido →