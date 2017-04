EEUU le da las migajas a México y Canadá en el Mundial 2026

Sunil Gulati (izq.), presidente de la US Soccer, Decio de María (c) presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y Victor Montagliani, presidente de la Asociación de Fútbol de Canadá, durante una conferencia de prensa el lunes 10 en Nueva York, en donde anunciaron la candidatura conjunta para albergar conjuntamente el Mundial 2026. AP

CHICAGO – Luego de presentar su candidatura tripartita oficial para organizar el Mundial 2026, Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Sunil Gulati, titular de USSoccer y Víctor Montagliani, presidente de la Federación Canadiense de Futbol y de Concacaf, las reacciones no se hicieron esperar en territorio mexicano, con una desaprobación general en cuanto al escaso número de partidos que se disputarían en suelos aztecas.

Ciertamente se busca hacer historia al compartir la sede en tres naciones diferentes para una competencia con nuevo formato que incluirá a 48 naciones y 80 partidos. La justa internacional estaría centrada mayormente en tierras del Tío Sam, y las migajas, como dijeron los aludidos, 10 juegos para México y 10 para la nación simbolizada por la hoja de maple.

Diez juegos a disputarse en México solamente suenan a disparate en plena misa, tomando en cuenta que organizó exitosamente el mundial del Juanito 70 cuando se entregó el último trofeo Jules Rimet y el de Pique en el 86. Pero haber organizado dos mundiales no es suficiente para obtener un tercero, en primera instancia porque la justa de 1970 se jugó con 16 invitados y en 1986 fueron 24 selecciones. Teniendo en cuenta que 2026 tendrá 48 invitados no es tema menor. Actualmente México no cuenta con los estadios suficientes que cumplan cabalmente con las exigencias de FIFA, aunque claro, todo es cuestión de inversiones para modernizar y adecuar varias plazas y 48 plazas de primer nivel para hospedar a todas las delegaciones, otro gasto importante. Claro, no faltaron los valientes como el siempre simpático ‘Tuca’ Ferretti que opina que México sí tiene capacidad por si mismo para obtener la sede.

Por su lado Canadá le entra al quite sin buscar agujas en el pajar. Nación rica, con la experiencia de organizar los Juegos Olímpicos Montreal 1976, , Olimpiada de Invierno Calgary 1988 y Vancouver 2010, sede en tres ocasiones de los Juegos Panamericanos y del Mundial Femenil 2015, cuenta con los recursos e instalaciones necesarias. No contar con una liga de máximo nivel no sería argumento. ¿Recuerdan USA 94?

Por su parte Estados Unidos cuenta con lo necesario en todos los aspectos. Ahora con la fortaleza de la MLS y la experiencia del Mundial del 94 en teoría no necesita la ayuda de segundos ni terceros, pero el abundante negocio del fútbol tiene sus códigos escondidos y después del famoso e inconcluso ‘FIFA Gate’, algún titiritero habrá dejado un hilo suelto.

Otro punto importante fue el mencionado por Gianni Infantino en cuanto al tema migratorio. El rector del fútbol mundial declaró con antelación que si el president Donald Trump mantiene su postura en asuntos migratorios pondría en riesgo la candidatura de Estados Unidos.

La sede del Mundial 2026 será elegida en 2020, queda tiempo suficiente para resolver inconvenientes, pero ante la tensa situación actual, falta pasar la aduana de Rusia 2018.