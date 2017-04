Figuras históricas del fútbol argentino critican a la selección de Messi

El ex astro argentino Diego Armando Maradona. Getty

BUENOS AIRES – Sobre llovido, mojado. En medio del temporal de una clasificación al Mundial Rusia-2018 aún en veremos y sin entrenador, la selección de Messi recibió la reprobación de glorias del fútbol argentino como Maradona, Kempes y Batistuta.

“Cada vez jugamos peor y estamos regalando prestigio”, se quejó Diego Maradona días atrás.

En quinto lugar en la clasificatoria sudamericana a falta de cuatro fechas, Argentina está en una incómoda zona repesca, que debería jugar con el mejor seleccionado de Oceanía.

Para colmo de males, la selección que tiene al mejor jugador del planeta debe prescindir de él por una sanción de la FIFA que lo mantendrá al margen hasta la última fecha, a menos que la apelación de la federación argentina AFA de resultado.

Varias glorias del fútbol argentino objetaron públicamente a los jugadores, tanto por lo que se ve en el campo de juego como por lo que se sospecha sucede en los vestuarios.

– Club de amigos –

El nuevo presidente de la AFA, Claudio Tapia, admitió que “la selección juega mal, eso todo el mundo lo sabe”.

Fiel a su estilo frontal, Maradona coincide.

“Yo de ninguna manera les faltaría el respeto, pero duele que no vayan a trabar con la cabeza”, criticó Maradona el exDT de la selección y campeón del mundo 1986.

Maradona apoyaba sin embargo la continuidad de Edgardo Bauza, el entrenador que se fue echado el martes tras semanas de idas y vueltas sobre su despido.

El astro prefiere a Diego Simeone antes que a Jorge Sampaoli como reemplazante, pero el DT del Atlético de Madrid ya ha rechazado el puesto en otra ocasión y al del Sevilla el club avisó que hará todo por retenerlo.

Mario Kempes, campeón y goleador en el Mundial 1978, también cuestionó a la selección al referirse al supuesto peso de los jugadores por encima del criterio del DT para armar el equipo, algo que la prensa local ha bautizado como “el club de amigos” de Messi.

“Para tener un club de amigos así, es preferible tener enemigos”, ironizó Kempes, actualmente comentarista de la televisión.

El exjugador se preguntó cuál será el margen de maniobra del nuevo entrenador porque “si ésta es una selección de amigos, ¿habrá alguien que se anime a sacar a alguno?”.

El ‘Matador’ también apuntó contra el juego colectivo.

“Si éstos forman parte del club de amigos de Messi, dentro de la cancha no se nota para nada”, dijo “porque falta coordinación, no hay ayudas y no existe el sacrificio por el compañero”.

“Que yo sepa los amigos se ayudan a no ser que lo hagan por la noche jugando al Nintendo, cuando nadie los ve”, dijo este miércoles a Radio Télam.

Sobre el futuro de la actual selección con Messi a la cabeza fue lapidario: “estos chicos van a pasar a la historia como los mejores….pero sin haber ganado nada”.

“No hay que firmar que ya estamos en Rusia, porque al chancho no hay que comerlo antes de matarlo”, advirtió Kempes.

Menos duro, pero igualmente crítico, Gabriel Batistuta, autor de 56 goles con la casaca argentina, ganador de dos Copa América y una Copa Confederaciones, dijo que los actuales jugadores del seleccionado lo ignoraron.

“Entré al vestuario y la mitad no me dio pelota (no le prestó atención)”, dijo Bati, segundo goleador histórico de la Albiceleste, después de Messi.

Esa “cierta frialdad” como la describió, la atribuyó a “algo generacional”.

“Yo con estos pibes no tengo nada que ver”, afirmó en un mensaje cargado de significado.