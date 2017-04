‘Canelo’ quiere arrancarle la cabeza a Chávez Jr.

CIUDAD DE MÉXICO – El ‘Canelo‘ se mantuvo calladito por mucho tiempo, pero por fin le puso sabor al combate con el ‘Junior‘.

Saúl Álvarez arremetió ayer contra Julio César Chávez hijo. Lo tachó de inmaduro, niño, de que los seguidores que tiene son gracias a su padre, e incluso dijo que se la pasa diciendo “puras pendejadas”.

El tapatío advirtió que el “Junior” será uno más en su récord, tras el pleito del próximo 6 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Julio es una persona que habla mucho, que no sostiene lo que dice, no es una persona coherente, se me figura como si fuera un niño todavía.

“Chávez es uno más de esos 50 rivales, a todos he querido arrancarles la cabeza, pero esta pelea tiene la rivalidad, ese extra, ese coraje obviamente es un poco más, pero a los 50 he tenido ganas de arrancarles la cabeza”, dijo Álvarez en teleconferencia.

El sinaloense cuestionó hace unos días las pruebas de la WADA que les están practicando, que deberían ser más de sangre que de orina, dejando entrever que Saúl podría ocultar algo.

Al respecto, Álvarez dijo que su rival no tiene autoridad moral para reclamar, y menos en exámenes antidopaje, pues dio positivo hace unos años.

“Son puras pendejadas lo que dice, la empresa de las pruebas es de prestigio, ellos saben hacer su trabajo, yo jamás les dije qué hacer, si es orina, es orina, o si es de sangre, sangre. Sus declaraciones son puras patadas de ahogado.

“Al que le da miedo es a él. Julio ya ha salido con doping hasta en dos o tres ocasiones y yo siempre he salido limpio, cómo puede tener cara para decir esas estupideces”, puntualizó.

Y para rematar con un 1-2, el “Canelo” le recordó a Julio que sus aficionados son pura herencia.

“Tiene muchos fans, pero no por él ni por lo que ha hecho, más que nada por su papá, que en sus tiempos fue de los mejores, pero por él no”, agregó.