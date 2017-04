Mirotic: ‘Contra Boston va a ser una serie muy larga’

CHICAGO – Los Chicago Bulls terminaron por hacer los deberes esta temporada y aunque con mucha angustia y tras el último partido logran meterse en los playoffs de la NBA tras un año de ausencia.

Lograron hacerse con el octavo y último boleto de la Conferencia Este, por lo que ahora les espera el líder Boston Celtics, su bestia negra en los playoffs.

Chicago nunca ha ganado una serie de playoffs ante Boston en toda su historia, con un balance demoledor de cuatro enfrentamientos con cuatro derrotas. La última vez en 2009, donde en primera ronda los Celtics (que eran segundo del Este), aunque con mucho sufrimiento, superaron 4-3 a los Bulls.

El balance de sus enfrentamientos esta temporada está empatado 2-2 donde ambos equipos ganaron sus dos partidos como locales. Aunque en el último, jugando en Boston el pasado 12 de marzo, los Celtics trituraron 100-80 a los Bulls.

Tras una temporada muy irregular, los Bulls llegan a los playoffs en un buen momento tras ganar siete de sus últimos 10 partidos y donde el funcionamiento ofensivo del tridente Jimmy Butler-Dwyane Wade-Nikola Mirotic va a ser clave para tener alguna opción de dar la sorpresa y avanzar.

Tras amarrar la clasificación el pasado miércoles machacando 112-73 a Brooklyn, hablamos con Mirotic sobre lo que se viene en la postemporada….

Finalmente se consiguió la meta de clasificar a los playoffs…

Sí, era algo que no queríamos (dice con ironía), pero lo importante era meterse y para eso estábamos obligados a ganar el último partido y tuvimos la suerte de recibir a Brooklyn en casa. Ha sido una gran victoria (112-73) y hemos acabado de manera muy positiva esta temporada tanto como equipo como en lo individual. Ahora empieza lo más bonito que son los playoffs ante un rival difícil contra los que hemos competido muy bien en la temporada regular.

¿Clasificar a los playoffs en el último momento sabe mejor?

Mucha satisfacción. Lo hemos pasado muy difícil este año con muchos bajones, subidones y nos ha faltado ser más constante y tener una regularidad. Este últimos mes y medio hemos empezado a jugar mejor, más como equipo, estando más unidos y eso esa es la razón por la que hemos entrado en los playoffs. Siendo honesto ningún equipo quiere cruzarse con nosotros en primera ronda porque saben que lo van a tener difícil.

¿Qué se puede esperar de estos Bulls en los playoffs?

Al final hemos hecho un buen trabajo porque hemos terminado bien la temporada. El año pasado fue muy similar y nos quedamos fuera. Hemos aprendido algunos errores y ahora empieza un liga nueva. Yo personalmente tengo muchas ganas de jugar los playoffs y recuperar esa experiencia que tuve en mi primer año. Espero que el equipo pueda hacer un buen trabajo y seguramente esta serie va a ser muy larga.

¿Se puede soñar con eliminar a Boston sabiendo que los Bulls se crecen ante los grandes equipos?

Creo que sí. Este año hemos jugado nuestro mejor baloncesto contra los mejores equipos y contra los rivales no tan buenos hemos perdido. No sé la razón, pero al final los grandes equipos nos respetan por eso. Vamos con muy buenas sensaciones a Boston tras acabar muy bien la temporada regular y sabemos que va a ser clave intentar ganar uno de los dos primeros partidos de visita en Boston.

¿En qué tenéis que mejorar especialmente en estos playoffs?

Son los detalles pequeños en los que tenemos que prestar mucha atención. Hay que jugar mucho más duro y ser más físicos. Sobre todo jugando fuera de casa tienes que hacer un partido muy completo para poder ganar, hay que jugar a tope los 48 minutos. Somos súper conscientes de eso y la dureza puede ser una de las claves porque Boston juega muy bien en su casa.

Tu aportación a los Bulls va a ser clave para el éxito. ¿Cómo llegas a la postemporada?

Muy bien. Estoy con mucha energía sobre todo después de un año que era muy complicado y que lo he terminado bien siendo un jugador muy importante dentro del equipo, jugando muchos minutos y eso es lo que quería. Ya dije que esto no es como empiezas, sino como acabas. Gracias a Dios lo estoy acabando bien, pero ahora empieza lo bueno y lo que quiero ahora es dar un paso adelante en los playoffs.

NBA Playoffs

Conferencia Este

Primera ronda (Mejor a 7 partidos)

#1 Boston Celtics vs. #8 Chicago Bulls

#2 Cleveland Cavaliers vs. #7 Indiana Pacers

#3 Toronto Raptors vs. #6 Milwaukee Bucks

#4 Washington Wizards vs. #5 Atlanta Hawks

Conferencia Oeste

Primera ronda (Mejor a 7 partidos)

#1 Golden State Warriors vs. #8 Portland Trail Blazers

#2 San Antonio Spurs vs. #7 Memphis Grizzlies

#3 Houston Rockets vs. #6 Oklahoma City Thunder

#4 L.A. Clippers vs. #5 Utah Jazz

CELTICS VS. BULLS

J1: Dom. 16 en Boston 5:30pm/TNT

J2: Mar. 18 en Boston 7pm/TNT

J3: Vier. 21 en Chicago 6pm/ESPN

J4: Dom. 23 en Chicago 5:30pm/TNT

J5*: Mier. 26 en Boston

J6*: Vier. 28 en Chicago

J7*: Dom. 30 en Boston

(*) Si es necesario.

PARTIDOS DEL FIN DE SEMANA

Sábado 15:

Cleveland – Indiana 2pm/ABC

Toronto – Milwaukee 4:30pm/ESPN

San Antonio – Memphis 7pm/ESPN

Utah – Clippers 9:30pm/ESPN

Domingo 16:

Washington – Atlanta 12pm/TNT

Warriors – Portland 2:30pm/ABC

Boston – Chicago 5:30pm/TNT

Houston – Thunder 8pm/TNT

-Todos los horarios del Centro de EEUU