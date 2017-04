América es invencible en el Azteca

MÉXICO – América también tuvo su sábado de gloria.

Hasta ahora no hay forma ni equipo que pueda vencer a las Águilas en el Estadio Azteca, donde ya suman 12 partidos sin perder en la era de Ricardo La Volpe, y Agustín Marchesín ya suma 540 minutos sin recibir gol como local en este torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

La nueva víctima ahora fue el Querétaro de Jaime Lozano, al que derrotaron por 1-0 con gol de Silvio Romero, una victoria bajo un aguacero que deja al equipo del ‘Bigotón’ olfateando más que nunca la Liguilla.

El América de Ricardo Antonio La Volpe no ha desplegado un futbol espectacular, aunque ha sido efectivo y, además de que ‘El Bigotón’ nunca ha perdido como local en el Estadio Azteca, ahora rompió un récord de hace 95 años al no permitir que les hicieran gol en seis partidos disputados en casa.

En el Clausura 2017, los azulcremas han enfrentado a Tiburones Rojos de Veracruz, Puebla, Cruz Azul, Monterrey, Necaxa y Gallos Blancos de Querétaro en el Coloso de Santa Úrsula. Ninguno de estos clubes pudo marcarles gol.

Y es que a pesar de que las Águilas de ‘El Bigotón’ no gustan, eso no se lograba desde la temporada 1922-23, cuando en cinco duelos no permitieron gol alguno en casa y, tras el cotejo contra Gallos, rompió esa marca al llegar a seis enfrentamientos que no le anotan.

Pero como cada triunfo que pasa en este torneo para los azulcremas, el costo es más que elevado. Si bien La Volpe recuperó a los lesionados Miguel Samudio y Darwin Quintero, también perdió a José Daniel Guerrero y Bruno Valdez, este último resultó lastimado ante Gallos.

Pero las buenas noticias fueron más para las Águilas porque Diego Lainez volvió a dar destellos de su calidad, luego de que el partido anterior fuera criticado por La Volpe tras sus constantes resbalones ante Necaxa.

Lainez hizo caso a su “padre futbolístico” y se calzó de nuevo esos zapatos fosforescentes que suele usar en los entrenamientos.

Y funcionó, un poco por los tachones y otro tanto por el mal día de Neri Cardozo, quien cubrió al canterano azulcrema, y que no encontró forma legal para detenerlo.

Rugen los Tigres

Los Tigres se pusieron más cerca a la Liguilla tras golear 4-0 a sus ‘clientes’ Pumas.

El conjunto capitalino no da una cada que visita el estadio Universitario, inmueble que se ha convertido en una pesadilla pues de sus últimas 15 visitas, su salgo arroja 10 derrotas, 3 empates y sólo 2 victorias.

Con doblete de Jurgen Damm entrando de relevo, y goles de Ismael Sosa y André-Pierre Gignac, los felinos ligaron victorias por primera vez en el torneo y mostraron que quieren llegar a la Fiesta Grande. Mientras que Pumas se quedó en 18 unidades y complicó su futuro.

Piensan Tuzos y Chivas en otro duelo

Tuzos y Chivas se enfrentaron con un ojo en la Liguilla y el otro en su respectiva Final que tendrán en la semana.

El problema al dividir la atención (en este caso al combinar su 11 inicial con titulares y suplentes) fue que no pasaron de un 0-0 en el Estadio Hidalgo, punto que le sirve más al Guadalajara que a Pachuca, que liga cinco juegos sin ganar y compromete su clasificación a la Liguilla.

Pachuca debe alistarse para su primer choque ante Tigres en la Final de Concachampions. La misma consigna para Guadalajara, en su caso ante Morelia en la Copa MX.

Matías Almeyda reconoció el desempeño de sus dirigidos, los cuales a pesar de disputar tres juegos en una semana mostraron energías ante los Tuzos.

“Hay un gran compromiso de parte de los jugadores y es para remarcarlo. Dejaron todo otra vez, con mucha intensidad a pesar del cansancio intentaron jugar”, comentó Almeyda.

Toluca sigue al frente

El Toluca rescató el empate 1-1 ante el Monterrey este domingo y se mantiene líder del torneo Clausura-2017.

El colombiano Edwin Cardona puso en ventaja a los ‘Rayados’ del Monterrey al minuto 41. Los ‘Diablos Rojos’ reaccionaron pronto. Al 44, el argentino Gabriel Hauche la punteó ante la salida del guardameta Hugo González para firmar el 1-1.

Jornada 14:

Jaguares 1-2 Tijuana

Veracruz 0-1 Necaxa

Morelia 1-2 León

Tigres 4-0 Pumas

Atlas 1-1 Santos

Pachuca 0-0 Guadalajara

América 1-0 Querétaro

Toluca 1-1 Monterrey

Puebla – Cruz Azul (domingo 6pm)

Clasificación: Toluca* 26, Tijuana* 25, Guadalajara* 25, Monterrey* 24, América* 24, Santos 21, Atlas 20, Pachuca 20, Tigres 19, Morelia 18,, Pumas 18, León 16, Querétaro 15, Veracruz 15, Cruz Azul 14, Necaxa 14, Jaguares 14, Puebla 10