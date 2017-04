Chávez Jr.: ”Canelo’ me tiene envidia’

MÉXICO – El ‘Junior‘ no se tardó en responderle al ‘Canelo‘, a quien consideró un malagradecido, además de criticarlo por no tener bien puestos los pies sobre la tierra e inventar romances.

Este pleito ya se tornó personal, y desde el Centro Ceremonial Otomí, Julio César Chávez hijo dijo que Saúl Álvarez le tiene rencor por ser hijo de una leyenda del boxeo.

“Yo creo que me tiene envidia porque soy hijo de Julio César Chávez, pero yo que culpa tengo de haber nacido en la cima , yo no pedí ser hijo de Julio César Chávez”, dijo Chávez Jr.

Saúl señaló que los fanáticos de Julio no eran de verdad, que eran gracias a su padre, algo que no le cayó en gracia al sinaloense.

“Pues yo nada más le puedo decir que mi esposa es de verdad, y su novia no es de verdad, la que le que le puso Televisa”, expresó Julio, entre las risas de los presentes, en referencia a la conductora Marisol González.

También afirmó que no se le puede acusar de ser un tramposo por haber fallado en un antidopaje.

“Que yo haya salido positivo una vez, eso no me hace un peleador sucio, porque no fueron esteroides o cosas con las que yo pueda hacerle daño a un boxeador.

“Se le olvidó cuando el Consejo Mundial lo ayudó y peleó contra Mathew Hatton, que no era de su peso. Así que es un muchacho malagradecido, no tienen los pies bien puestos en la tierra. El 6 de mayo voy a hacer que aterrice esos pies, porque no va a ser una pelea fácil”, sentenció.

A Julio César Chávez padre le sorprende cómo su hijo lleva ya tantos días concentrado en el Centro Ceremonial Otomí, y la disciplina que ha mostrado el ‘Junior’ rumbo a su pelea contra el tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“La verdad Don Nacho Beristáin ha sido una pieza muy importante en este campamento, por la disciplina que ha impuesto a Julio.

“No sé como Julio ha aguantado, de verdad, me tiene sorprendido mi hijo, porque, ustedes saben, Julio es difícil, es bipolar, cambiar de parecer como cambia de calzones, y esta vez ha estado al pie de la letra”, expresó el ídolo de Culiacán.

Todo eso ha calentado aún más una pelea cuyo boletaje para el 6 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas está agotado.

Al respecto, Julio padre no está de acuerdo con ninguno, pero, después de todo, tendrán chance de solucionar sus problemas.

“Respeto lo que dice Julio, lo que dice ‘Canelo’, pero no estoy de acuerdo, pero es un pique entre ellos y deben solucionarlo arriba del ring”, expresó.