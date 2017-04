‘Canelo’ Álvarez: ‘Hay un alto porcentaje que la pelea termine con un nocaut’

CHICAGO – El próximo 6 de mayo en el T-Mobile Arena Saúl ‘Canelo’ Álvarez se enfrentará a Julio César Chávez Jr. en lo que se espera sea otra gran batalla entre boxeadores mexicanos.

El estadio ya está vendido y la gran rivalidad entre ambos peleadores y las últimas declaraciones se han encargado de calentar el ambiente para subir las ganancias en ‘Pay-Per-View’.

Recientemente hablamos con el ‘Canelo’ en una teleconferencia internacional y estas fueron las impresiones del púgil tapatío ante el esperado combate.

¿Tienes ganas de arrancarle la cabeza al Chávez Jr.?

Es uno más. A todos he querido arrancarles la cabeza. Aunque esta pelea trae ese coraje extra de la rivalidad.

¿Qué será lo más difícil de enfrentar a Chávez Jr.?

Que es un peleador mexicano. Siempre las peleas entre mexicanos son duras y sinónimo de guerras. Enfrentar a un peleador mexicano es un ingrediente aparte. Sabemos que va a ser una pelea dura y muy fuerte.

¿Aunque la pelea no es un por un título mundial significa más para ti por la rivalidad?

Sí. Esta pelea es más por orgullo que por cualquier otra cosa. Esta pelea está por encima de cualquier título y es más interesante por eso. Obviamente los títulos para mí son importantes, pero esta pelea va por encima de eso porque va por el orgullo, las ganas de ganar y seguir avanzando.

¿Qué opinas de las fotos que ha publicado Chávez Jr. en redes sociales donde se le ve gran condición física?

No me impresiona nada. Todos los rivales a los que me he enfrentado se han preparado bien y tienen un gran físico. Eso no me intimida ni me impresiona nada. Yo también me preparo muy bien, tengo un buen físico y soy un peleador fuerte. Desde los 15 años he peleado con boxeadores más grandes y fuertes que yo y nunca me ha intimidado nada.

¿Sigue en pié la apuesta con Chávez Jr. por las bolsas de la pelea?

No, su papá no le dejó.

¿Cómo piensas que la afición mexicana se va a dividir en esta pelea?

Yo tengo muchos fans que me los he ganado desde que no era nada hasta llegar a los primeros niveles. Obviamente Chávez Jr. tiene muchos fans, pero no por él o por lo que ha hecho, sino por su papá, que en su tiempo fue uno de los mejores. Pero no por él porque su carrera ha sido de altibajos y no un ejemplo para niños.

¿Te inquieta la motivación extra que pueda traer Chávez Jr, quien se juega su carrera en esta pelea?

Ojalá esté motivado. Eso me pone contento porque lo que quiero es brindarle una gran pelea a la afición y que no haya pretextos.

¿Piensas que la pelea se acaba con un nocaut?

Hay un alto porcentaje que esta pelea termine con un nocaut por la pelea de los dos y el peso en que estamos. Y baja la posibilidad que se acabe por decisión. Esa es la verdad. Siempre ganar por nocaut es espectacular para el boxeador y la gente.

¿Ves esta pelea como una preparación para enfrentar a Golovkin?

No, simplemente es un pelea más e importante para mi. No estoy enfocando en otro boxeador.

¿Si le das un paliza al Junior, te sentirás en parte un poco triste por su padre?

La verdad es que no. No pienso en eso. Yo voy a subir al ring a tratar de ganar la pelea y en el boxeo se trata de lastimar lo que más puedas a tu rival. Y eso es lo que voy hacer.

¿Te preocupa que Chávez Jr. esté entrenando con Nacho Beguiristain?

No, ninguna. Nosotros siempre entrenamos muy bien y tengo los mejores entrenadores.

¿Por qué piensas que entre los expertos eres el amplio favorito a ganar?

Porque ven la disciplina, el talento y lo que hemos hecho en el boxeo. Los conocedores de boxeo saben que me preparo bien, las habilidades y el talento que tengo y que soy mejor que él. Simplemente por eso.

¿Qué piensas sobre que Chávez cuestionara limpieza de dopaje con el WADA?

Son puras pendejadas lo que dice porque es una empresa de mucho prestigio y yo no les digo lo que tienen que hacer. Eso son patadas de ahogado. Al que le asusta y le da miedo es a él. Yo en toda mi carrera nunca he salido con doping y siempre he sido un peleador limpio. Y él ya dio dos veces positivo. Así que no tiene cara para decir esas estupideces.