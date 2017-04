¿Mataron a Aaron Hernández?

El ex ala cerrada Aaron Hernández era toda una estrella de los New England Patriots y la NFL antes de entrar en la cárcel por asesinato. Getty

CIUDAD DE MÉXICO – Brian Murphy, el ex agente del antiguo jugador de los New England Patriotas Aaron Hernández, no cree que su representado cometiera suicido, mismo caso del abogado Jose Baez y su familia.

“No hay probabilidad”, escribió en Twitter Murphy.

El abogado, quien representó a Hernández en sus dos juicios de homicidio, indicó que la familia del ex jugador está devastada y que investigarán su muerte.

“Se inició una investigación en nombre de la familia Hernández. Ellos no compran la historia del suicidio”, indicó a TMZ.

“Creen que pudo ser asesinado por otros reclusos o personal de la prisión”.

Este miércoles, el ex ala cerrada de la NFL murió tras ahorcarse en su celda. Los guardias encontraron a Hernández poco después de las 3 de la madrugada en su celda del Centro Penitenciario Souza Baranowski de Shirley, indicó en un comunicado el portavoz del Departamento de Correccionales, Christopher Fallon.

El reo estaba en una celda para una persona, dentro de una unidad de población reclusa general en la prisión estatal de máxima seguridad. Se ahorcó utilizando una sábana que amarró a una ventana de la celda, dijo Fallon.

Hernández intentó bloquear la puerta de la celda desde dentro atascando la puerta con varios objetos, añadió el vocero.

Hace unos días, el ex jugador se mostró conmovido hasta las lágrimas el pasado viernes cuando fue exonerado de la muerte de Daniel de Abreu y Safiro Furtado, que murieron tiroteados en Boston en 2012.

Sin embargo, Hernández ya cumplía una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por su condena en la muerte de Odin Lloyd en 2013. Lloyd salía con la hermana de la prometida de Hernández.