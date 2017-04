Duelo de líderes en México

MÉXICO – Situados en la parte alta del fútbol mexicano, el líder Toluca y su escolta Tijuana se enfrentarán este fin de semana en la decimoquinta jornada del torneo Clausura-2017 del fútbol mexicano.

En esta fecha clave, muy probablemente se conocerán los primeros equipos con lugar seguro en la liguilla.

Los ‘Diablos’ del Toluca y los ‘Xoloitzcuintles’ del Tijuana han sostenido una carrera pareja a lo largo del torneo por un liderato que ha sido prácticamente acaparado por ellos. Entre los dos, han sido punteros en 13 de las 14 fechas, salvo en la novena jornada.

La escuadra toluqueña ha mandado en la clasificación en siete jornadas, incluidas las últimas tres, poniéndose a la altura de la celebración este año del centenario del club.

Aunque Toluca está virtualmente clasificado pues cuenta con 26 puntos –cantidad que prácticamente asegura la liguilla al equipo que la alcanza–, el técnico argentino Hernán Cristante espera asegurar el pase matemáticamente ante los ‘Xolos’ y alejarse de ellos.

“Tijuana es un buen rival, que si bien es complicado, también deja jugar. Está detrás nuestro y sabe presionar. Nosotros vamos a salir con lo mejor que tenemos, pensando en meternos en la liguilla de la mejor manera”, comentó Cristante.

El Tijuana, que también ambiciona el primer lugar de la tabla y apartar su lugar en los cuartos de final con anticipación, tendrá este viernes la ventaja de ser local en el estadio Caliente y el aval de contar con la mejor ofensiva del torneo con 27 goles, ocho de ellos firmados por el colombiano Avilés Hurtado, primero en la tabla de artilleros.

Los perros aztecas adiestrados por el entrenador mexicano Miguel Herrera tienen 25 puntos y han sido líderes en seis jornadas.

Rebaño por el doblete

Además del Toluca y el Tijuana, el Guadalajara también ha sido líder en este torneo; lo consiguió en la novena jornada.

Actualmente, las ‘Chivas’ del técnico argentino Matías Almeyda marchan en la tercera posición de la tabla con 25 puntos y menor diferencia de goles respecto al Tijuana (+4 contra +8).

Esta semana, el ‘Rebaño’ se presentará motivado para ir por el pase a la liguilla y enfilarse por el título, y así completar el doblete, ya que a media semana se consagró campeón de Copa al vencer en la final al Morelia.

El Guadalajara del ‘Pelado’ Almeyda visitará el sábado al Cruz Azul del entrenador Francisco Jémez que tiene 26 puntos y corre el riesgo de caer hasta el último lugar de la clasificación.

Palencia acepta críticas

Juan Francisco Palencia le pone el pecho a las balas y no le huye a las críticas que ha recibido en los últimos días, ya que incluso el sábado pasado el #FueraPalencia se volvió tendencia en las redes sociales tras la última derrota de los Pumas frente a los Tigres por 4-0.

“Al contrario, bienvenidas todas las críticas. A mí me puede criticar quien sea; hasta mi mamá me dice cosas. Yo las recibo como son, algunas tendrán razón, otras no. Lo único que me molestaría es que mi equipo no jugara a lo que le pido”, admitió.

Los auriazules están fuera de la zona de clasificación y comprometidos a ganar los tres partidos que les restan en la campaña.

Ante lo cual, el timonel del cuadro del Pedregal aceptó que defensivamente el equipo de los Pumas está fallando.

“Acepto lo que estoy haciendo mal, que no me estoy defendiendo bien como es una realidad, no hacerlo sería una postura mediocre, pero también hay que aceptar que somos de los equipos que mejor atacamos en el futbol”, comentó.

Palencia recalcó que en este equipo no hay cabida para las excusas porque no se ha perdido la idea de ganar y clasificar.

“Acá lo que se busca es no cometer errores, atrás hemos cometido muchos. Este equipo siempre juega para merecer ganar y esto es lo que más tranquilidad me da”, abundó.

El timonel dijo que tienen un buen equilibrio entre foráneos y jugadores surgidos de las fuerzas inferiores, por lo cual seguirá apoyando este proyecto.

“Hay que reconocer que en el proceso nos puede costar un poco más de trabajo, pero el año pasado clasificamos con estos canteranos y ahora debutamos más”, mencionó.

Jornada 15

Viernes 21:

Tijuana – Toluca 9pm

Sábado 22:

Querétaro – Jaguares 5pm

Cruz Azul – Guadalajara 5pm

Monterrey – Tigres 7pm

Atlas – Pachuca 7pm

León – Puebla 7:06pm

Necaxa – Morelia 9pm

Domingo 23:

Pumas – Veracruz 12pm

Santos – América 7pm

Clasificación: Toluca 26, Tijuana 25, Guadalajara 25, Monterrey 24, América 24, Santos 21, Atlas 20, Pachuca 20, Tigres 19, Morelia 18, Pumas 18, León 16, Querétaro 15, Veracruz 15, Cruz Azul 14, Necaxa 14, Jaguares 14, Puebla 13.