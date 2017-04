Cruz Azul se juega la vida ante el inspirado Chivas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un alicaído Cruz Azul saldrá a jugarse su última esperanza de disputar la liguilla cuando reciba a un inspirado Chivas, que tras coronarse campeón de la Copa MX, busca dar un paso más hacia su clasificación a la postemporada en un partido por la 15ta. fecha del torneo Clausura mexicano.

Cruz Azul, que la semana pasada dejó ir una ventaja en los últimos minutos y cayó ante Puebla, tiene 14 puntos y se ubica 15to. de la clasificación cuando restan sólo tres fechas en el calendario regular.

“Lo que me duele es que no aprendemos de los errores. Fallamos como muchas otras ocasiones en el torneo, seguimos trabajando para mejorar y que el equipo ya no regale tanto”, dijo el entrenador español, Paco Jémez. “No hemos sabido leer el partido, eso también es talento y en determinadas situaciones nos falta”.

Una victoria mantendría a Cruz Azul con ligeras esperanzas de avanzar a la liguilla, pero un revés combinado con otros resultados los eliminaría oficialmente por sexto torneo consecutivo, algo inédito en la historia de unos de los cuatro clubes más populares del país.

La “Máquina” no gana el título desde el torneo Invierno de 1997, la racha más larga entre los cuatro grandes del país — Cruz Azul, América, Guadalajara y Pumas.

Chivas, que se coronó por última vez en 2006, posee la segunda peor racha en liga entre ese grupo, pero en la Copa MX ha logrado dos títulos en los últimos tres años, incluyendo el que conquistó el pasado miércoles ante Morelia.

Ese título, aunado al buen paso en el Clausura, donde marcha tercero de la clasificación, tiene soñando a sus aficionados con romper el ayuno en la liga.

Chivas, con 11 cetros, es el segundo equipo más laureado del país sólo superado por los 12 del América, que este torneo se ha sobrepuesto a lesiones de jugadores clave y marcha quinto con 24 puntos.

Las Águilas, sin desplegar un fútbol estético, tienen siete partidos en fila sin revés y buscarán sumar uno más cuando visiten el domingo a Santos.

“No me encanta cómo jugamos, pero me da confianza y seguridad. Para llegar al 100 por ciento nos falta más agresividad ofensiva”, dijo el entrenador argentino del América, Ricardo La Volpe. “Este equipo no hizo pretemporada porque llegamos a una final, luego perdimos jugadores importantes y fuimos atacados pero ahí estamos en la lucha”.

Ese mismo día, Pumas buscará regresar a la zona de liguilla cuando enfrente a un Veracruz que, junto con Morelia y Chiapas, es candidato serio a descender al finalizar la temporada.

Los universitarios, que vienen de ser apaleados 4-0 por Tigres, acumulan 18 puntos y son undécimos de la clasificación donde Veracruz es 14to con 15 unidades.

“Nosotros queremos clasificar a la liguilla y no ponemos excusas porque no me gustan, acepto que lo estoy haciendo mal”, dijo el entrenador de Pumas, Juan Francisco Palencia. “Mi equipo siempre sale a ganar y no se va a rendir, aún tenemos posibilidad de ir a la liguilla en los tres partidos que nos quedan”.

Con 111 puntos, Veracruz ocupa el último puesto en la tabla de promedios que define al equipo que descenderá. Chiapas y Morelia sólo tienen una unidad más.

En otros encuentros: Querétaro-Chiapas, Monterrey-Tigres, Atlas-Pachuca, León-Puebla y Necaxa-Morelia.