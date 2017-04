Los Bulls muerden el polvo en casa ante los Celtics

CHICAGO – Los Chicago Bulls cayeron derrotados este viernes en su casa del United Center por 104-87 ante los Boston Celtics en el tercer partido de la serie de primera ronda de la Conferencia Este de los playoffs de la NBA.

Esta vez no hubo sorpresa y el número uno del Este, Boston, le hizo morder en polvo al número ocho, Chicago, que no obstante sigue dominando la serie al mejor de siete por 2-1.

La ausencia del experimentado base Rajon Rondo, con su pulgar derecho roto y gran figura de las dos victorias de los Bulls en Boston, fue letal para Chicago, que nunca encontró el ritmo en todo el partido y fueron arrollados por unos Celtics muy mejorados respecto a los dos primeros partidos que perdieron en su propio feudo.

Los Bulls mostraron su peor cara en defensa y tuvieron muchísimos problemas para mover el balón en ataque, donde sólo sumaron 14 asistencias en todo el partido por 18 pérdidas de balón que le costaron encajar 23 puntos.

Mientras que los Celtics movieron con muchísimo sentido y eficacia el balón para sumar 34 asistencias, lo máximo que los Bulls han permitido en un partido de playoffs desde el quinto partido de las semifinales de la Conferencia Este en 1989 ante New York (35). Además Boston estuvo muy certero desde la línea exterior al convertir 17 triples, lo máximo permitido por los Bulls en un partido de playoffs en toda su historia.

Además de la importante baja de Rondo, que bajó el rendimiento de los Bulls en puntos, asistencias y rebotes, el máximo anotador del equipo, Jimmy Butler, tuvo un partido pésimo al acabar con 14 puntos (7-21) y 7 rebotes. Pero no fue a la línea de tiros libre en todo el partido.

Butler acabó la primera mitad con sólo dos puntos (1-8) y su segunda canasta no se produjo hasta finales del tercer cuarto.

Los Celtics lograron tener una máxima ventaja de 20 al principio del segundo cuarto, pero los Bulls lograron reaccionar guiados por unos buenos minutos de Dwyane Wade para irse al descanso tan sólo tres puntos abajo (44-41). Incluso en el último segundo Butler falló un triple que hubiera empatado el partido.

Parecía que los Bulls habían reaccionado y se podido meter en el partido. Pero todo fue un espejismo. Sin Rondo, con Butler desdibujado, Wade sin piernas y sin nadie del banquillo que diera un paso adelante, los Bulls terminaron por volver a hundir. Y así fue, en la segunda mitad el rodillo de los Celtics ya no dejó margen a la sorpresa para endosarle un parcial de 60-46 a los Bulls para llevarse un partido que era crucial para ellos y que les permite albergar buenas esperanzas de recuperar el terreno perdido tras las dos sorpresivas derrotas sufridas en su casa.

Wade con 18 puntos (6-18) fue el máximo anotador de los Bulls, mientras que Robin López terminó con 12 puntos y 6 rebotes , Nikola Mirotic 11 puntos y 6 rebotes y el brasileño Cristiano Felicio 2 puntos y 11 rebotes.

“Necesitamos jugar mejor en defensa”, dijo Wade. “Nuestro ataque al final siempre aparece. Pero hoy no hemos perdido por el ataque. Hemos perdido por nuestra defensa. Ahora nuestro trabajo es levantarnos y hacer los ajustes defensivos que tengamos que hacer”.

“Dos de los próximos tres partidos son en nuestra casa y tenemos que sacarlos adelante. Estamos en una buena posición”, añade.

Los Bulls dispararon con una efectividad del 39.3% (33-84) de acierto por un 47.7% (41-86) de los Celtics. Mientras que dominaron el rebote 37-30.

Por los Celtics destacaron el pívot dominicano Al Horford con 18 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias; Isaiah Thomas 16 puntos y 9 asistencias y Avery Bradley 15 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.

“Creo que el equipo ha tenido mucho mejor ritmo esta noche”, dijo Horford. “El cambio en el quinteto ayudó mucho y nuestro banquillo también ayudó a cimentar la victoria”.

El regreso de Rondo no está definido, pero se espera que esté de baja un par de semanas más.

“No estoy seguro cuánto tiempo voy a estar fuera, pero los médicos me han dicho que un par de semanas. Ahora mismo no puedo coger un balón e incluso no puedo coger un tenedor. Esperaré un par de días y veremos como estoy”, dijo Rondo.

El cuarto partido se disputará nuevamente en Chicago este domingo, donde los Bulls, que dominan la serie 2-1, necesitan ganarlo para seguir gozando del factor campo y dejar al borde de la eliminación a los Celtics, que por su lado buscaran emparejar la serie para recuperar el factor campo. Lo que sin duda sería un duro golpe para los Bulls de cara al resto de la serie.