Paco Jémez: “El equipo ha tragado mierda por toneladas, pero lo han sabido digerir”

MÉXICO – Cruz Azul se negó a morir en el Clausura 2017 de la Liga MX con un triunfo 2-1 sobre Guadalajara.

Ahora, La Máquina tendrá una jornada más de vida que le permite soñar con la Liguilla, ésa que antes del encuentro ante el Rebaño parecía inalcanzable y ahora se ve a tres puntos de distancia.

Ese fue el resultado de ganar el último de sus tres encuentros ante los grandes del semestre, rivales ante los cuales le había ido mal, pues perdió contra Pumas (1-0) y América (2-0).

Curiosamente, el triunfo llega unos días después de que la bruja Zulema realizó una ‘limpia’ en La Noria para intentar acabar con una supuesta maldición contra los celestes.

“Mientras que sigamos ganando muchas gracias a la señora que vino. No me interesa lo que diga la gente, las burlas que haga. Uno hace su trabajo. La gente que hace eso no me interesa porque está sentada en su casa con el teléfono nada más”, comentó el volante argentino de Cruz Azul Gabriel Peñalba.

Los cementeros mejoraron un poco en la contundencia y aprovecharon las marcaciones arbitrales que les dieron un penal a favor y ventaja numérica.

Sin demeritar el trabajo de los pupilos de Paco Jémez, a Guadalajara también le habría pesado el desgaste por jugar la Final de Copa a media semana y, aun así, pudo dar pelea.

La moral rojiblanca comenzó a irse abajo con el primer tanto de Cruz Azul al minuto 20, gracias un penal cobrado por Ángel Mena. Luego vino la expulsión de Miguel Ponce al 28′, por bajar al ‘Conejo’ cuando éste se enfilaba al arco rival. El 2-0 al 51′, con un remate de media distancia de Francisco Silva. Mientras Oswaldo Alanís descontó ya en el agregado, gol que a más de uno le habrá recordado las ‘cruzazuleadas’.

“Es una sorpresa ver un equipo que ha tragado mierda por toneladas, pero lo han sabido digerir y estoy contento”, dijo Paco Jémez, entrenador del Cruz Azul al final del partido.

El técnico español dijo que este sábado querían despedirse bien ante los hinchas antes de empezar la parte final de la etapa regular del campeonato con dos visitas, pero no pensó que los aficionados del Guadalajara fueran mayoría en el estadio Azul.

“Los jugadores de Cruz Azul han dejado claro que podemos tener carencias, pero entre ellas no está no dejarnos el alma en cada partido; trabajamos en unión”, puntualizó.

Aunque está a tres puntos de la zona de clasificación cuando faltan seis unidades por disputar, los celestes tienen una docena de equipos encima, lo cual complica la probabilidad de entrar a la fase de los ocho mejores.

Al referirse a su permanencia en el equipo tras los rumores que lo unen para la próxima temporada con el Real Betis, Jémez dijo que desea seguir como estratega, tiene contrato hasta diciembre y solo si ocurre algo extraño no llegará hasta el final de su convenio.

“Firmamos por un año y soy una persona que respeta los contratos salvo que ocurra algo que haga que se rompa el contrato”, afirmó Jémez que ha contado con apoyo de la directiva aun cuando los resultados han sido malos.

El próximo sábado 29, Cruz Azul visitará al Pachuca y una semana después al León en dos partidos que está obligado a ganar para luego esperar por una extraña combinación de resultados que lo beneficie, única manera de acceder a la liguilla de los ocho mejores.

Por su parte el técnico del Guadalajara, Matías Almeyda, se quejó del árbitro.

“Nunca hablo del arbitraje, son humanos y pueden cometer errores como todos. Creo que el partido arrancó bien con una posibilidad nuestra y después creo que el penal, la expulsión, hubo dos penales para nosotros y el partido pudo haber sido otro”, señaló Almeyda.

Vacuna Montes a Tigres

Tres goles consecutivos en los Clásicos Regios con apenas 20 años de edad hacen de César Montes un verdugo de los Tigres.

El defensa central de los Rayados acabó como el héroe de la edición 110 del derbi norteño al marcar gol del triunfo y sumar su tercero a los Tigres, que quedan al borde de la eliminación.

“Me tocó marcar, pero lo más importante era mantener el cero atrás y marcar es un extra para mí”, expresó el canterano albiazul.

Jornada 15:

Tijuana 2-0 Toluca

Querétaro 2-2 Jaguares

Cruz Azul 2-1 Guadalajara

Monterrey 1-0 Tigres

Atlas 1-0 Pachuca

León 1-0 Puebla

Necaxa 2-1 Morelia

Pumas – Veracruz (domingo 23, 12pm)

Santos – América (domingo 23, 6:30pm)