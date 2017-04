Londres: Mary Keitany bate récord de maratón con 3er triunfo

LONDRES (AP) — La keniana Mary Keitany rompió el récord de un maratón de solo mujeres que estaba en manos de Paula Radcliffe al salir victoriosa el domingo por tercera vez en Londres.

El título masculino también quedó en manos de un corredor de Kenia: Daniel Wanjiru.

Keitany, de 35 años, completó la distancia de 26,2 millas (42,2 kilómetros) en 2 horas, 17 minutos y 1 segundo, rebanándole 41 segundos al récord de Radcliffe, vigente durante 12 años.

La retirada corredora británica sigue como dueña del récord mundial absoluto. Hace seis años, Radcliffe libró una batalla con la IAAF para asegurar que su tiempo de 2 horas, 15 minutos y 25 segundos que logró en 2003 — con dos hombres marcándole el paso — siguiera siendo reconocido como un récord.

En un día soleado en la capital británica, Keitany parecía encaminada a pulverizar a esa marca, pero el ritmo de la carrera se desaceleró. De todas formas, pudo apoderarse de la marca de solo mujeres. Tirunesh Dibaba le escoltó al cruzar la meta con un retraso de 55 segundos, mientras que la también etíope Aselefech Mergia completó el podio.

“Fue un ritmo muy fuerte y traté de engancharme al mismo”, dijo Keitany. “Creo que el trayecto ha cambiado un poco y me sentí mejor que nunca. El clima fue muy favorable este año. Estuvo muy frío el año pasado. Me sentí fuerte físicamente, me entrené fuerte y presioné en todo momento. Estoy contentísima con la marca. Hay algunos tramos del trayecto que son empinados, pero me entrenó en una zona similar en Kenia y no me pareció nada extraño”.

Los fondistas kenianos también acapararon las victorias en ambas ramas el lunes en el Maratón de Boston, con Geoffrey Kirui y Edna Kiplagat.

El maratón femenino echó de menos a la campeona del año pasado. La también keniana Jemima Sumgong dio positiva por la sustancia dopante EPO, que estimula la creación de nuevos glóbulos rojos, en un control fuera de competencia en Kenia en febrero.

En la prueba masculina, Wanjiru emergió triunfante por primera vez en una de las grandes maratones al emplear un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 48 segundos. Ese registro del corredor de 24 años fue nueve segundos más rápido que su perseguidor inmediato, el etíope Kenenisa Bekele. El keniano Bedan Karoki entró tercero.

La largada del maratón contó la presencia de la familia real, con el príncipe William, su esposa Kate y el hermano Harry, a cargo de hacer sonar la bocina.