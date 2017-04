Las mejores imágenes y porristas de la Jornada 15 del Clausura 2017 mexicano

Boca sólo empata en Rafaela; River no lo aprovecha

BUENOS AIRES (AP) — Boca Juniors sigue perdiendo terreno en la cima de la liga argentina, pero River Plate no lo supo aprovechar. El “Xeneize” empató sin goles a domicilio con Atlético Rafaela el domingo y su ventaja sobre el escolta Newell’s Old Boys se redujo a solo tres unidades, en tanto el “Millonario” igualó … Seguir leyendo Boca sólo empata en Rafaela; River no lo aprovecha →