Westbrook defiende a sus compañeros de equipo

OKLAHOMA CITY, Oklahoma, EE.UU. (AP) — Russell Westbrook se puso a vociferar en defensa de sus compañeros del Thunder de Oklahoma City, después de la derrota del domingo por 113-109 frente a los Rockets de Houston.

Un tema recurrente durante la serie ha sido la tendencia de Oklahoma City a dilapidar ventajas en el marcador cuando Westbrook se queda en la banca en la segunda mitad. Ello volvió a ocurrir el domingo: el Thunder fue superado por 13-4 en un lapso que duró del final del tercer período al inicio del cuarto.

Ese lapso convirtió una ventaja de 75-68 en una desventaja de 81-79.

Al pívot del Thunder, Steven Adams, se le preguntó al respecto, y Westbrook interrumpió.

“Espera Steven”, dijo el armador estelar. “No quiero que nadie trate de dividirnos. Todos somos un equipo. Si yo voy a la banca y Steven está en la cancha y yo estoy fuera de la cancha, nosotros estamos juntos en esto. No nos dividan. No traten de dividirnos. No traten de hacer que estemos unos contra otros o hacer que parezca que es Russell y el resto de los chicos. Russell contra Houston. No quiero escuchar eso. Nosotros estamos en esto juntos. Jugamos como un equipo; eso es todo lo que importa”.

Cuando se le presionó sobre el asunto, Westbrook se molestó más y dijo reiteradamente “siguiente pregunta”.

“Di ‘Russell, el equipo no ha jugado bien”’, le espetó Westbrook al periodista. “No digas, ‘cuando Russell sale el equipo no juega bien’. Eso no importa. Nosotros estamos en esto juntos”.

Cliff Brunt está en Twitter como: www.twitter.com/CliffBruntAP .