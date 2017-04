Isaiah Thomas destroza a los Chicago Bulls

CHICAGO – Guiados por un imparable Isaiah Thomas, los Boston Celtics volvieron a ganar en la casa de los Chicago Bulls al que derrotaron 104-95 en el United Center este domingo 23 de abril.

Los Bulls, octavos preclasificados que habían sorprendido ganando en Boston los dos primeros partidos de esta serie de primera ronda de la Conferencia Este, vieron como los Celtics, números uno, imponían sus galones y le devolvían la moneda ganándole dos partidos seguidos de visitante en el United Center para empatar 2-2 la serie para volver a tomar el control y el factor campo.

Los Bulls llegaron a remontar una desventaja de 20 puntos (45-25) en el tercer cuarto, dándole la vuelta al marcador en el tercer cuarto con un parcial de 40-18 que los llegó a poner arriba dos puntos (65-63). Sin embargo Thomas se encargó de volver a poner las cosas en su sitio para guiar la victoria de los Celtics.

Thomas fue el líder de los Celtics con 33 puntos y siete asistencias, mientras que Gerald Green cerró con 18 puntos y el pívot dominicano Al Horford con un doble-doble de 15 puntos y 12 rebotes.

“Nadie puede frenarme”, dijo Thomas tras el partido. “Así de seguro me siento. Pero también mis entrenadores y mis compañeros me han ayudado a estar en esta exitosa posición. No importa lo que el otro equipo haga, Brad (Stevens, entrenador de los Celtics) lo descifra y me pone en posición para que pueda ser el mejor jugador posible. Y mis compañeros también me ayudan a lograr eso”.

Los Bulls volvieron a jugar sin el base Rajon Rondo, quien se rompió el pulgar derecho en el segundo partido. Desde entonces el equipo de Chicago se ha derrumbado y no ha vuelto ha ganar un partido.

Jimmy Butler lideró a los Bulls con 33 puntos, 19 de ellos fruto de los 23 tiros libres que lanzó, convirtiéndose en el tercer jugador en la historia del equipo junto a Michael Jordan y Derrick Rose que dispone de 20 o más tiros libres en partido de playoffs. Además repartió nueve asistencia, nuevo marca personal en playoffs.

Nikola Mirotic con 13 puntos y 7 rebotes, Dwyane Wade con 11 puntos e Isaiah Cannan con 13 puntos saliendo desde la banca, fueron otros destacados de los Bulls.

“Tuvimos un arranque muy lento de partido y muy pronto nos pusimos perdiendo por 10 puntos”, dijo Fred Hoiberg, entrenador de los Bulls. “Gastamos mucha energía en remontar. Estoy muy orgulloso del trabajo de Cannan esta noche después de haber estado mucho tiempo fuera de la rotación. Realmente jugó muy bien. Isaiah Thomas es un competidor nato y todo un guerrero. Pero si le dejamos que coja velocidad regateando con el balón es imposible frenarlo”.

El quinto partido de la serie de disputa este miércoles en Boston, y ahora el que está contra las cuerdas son los Bulls.

“Va a ser un gran reto (volver a Boston con la serie empatada”, afirmaba Wade. “El primer partido fue un reto y el segundo también. Pero estos son los playoffs. Tenemos que ir a jugar mejor baloncesto de lo mostrado en casa. Tenemos dos días para prepararnos y conseguir un plan que sintamos que vaya a funcionar”.