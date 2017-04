Sin jugar desde enero, Serena Williams retoma el número uno

Serena Williams está de vuelta en el número uno del ranking de la WTA, pese a que no ha disputado un solo partido desde enero — y con el plan de tomarse libre el resto de 2017 debido a que dará a luz.

Gracias a un factor singular del calendario, Williams subió un peldaño del número dos, intercambios puestos con Angelique Kerber.

El fugaz retorno al número uno, que le da a la estadounidense su número 317 en la cima, se produce menos de una semana después que Williams le hizo saber al mundo por medio de la red social Snapchat que está embarazada. El bebé nacerá en el otoño, y la portavoz de la tenista Kelly Bush Novak dijo que Williams no jugará en el que resta de temporada y espera volver al circuito que el año que viene.

Williams confirmó ese cronograma en Instagram el lunes, cuando subió una foto suya y un mensaje dirigido a “Mi Querido Bebé”.

“Me diste la fortaleza que yo ignoraba tener. Me enseñaste el verdadero significado de la serenidad y la paz. Me desvivo por conocerte. Me desvivo para que me acompañes en el palco de jugadores el año próximo. Pero lo más importante, estoy tan feliz de compartir el número uno del mundo contigo… una vez más”, escribió Williams.

Y remató el mensaje así: “de la número uno mundial más viejo a la número uno mundial más joven. -Tu Mami”.

La razón por la que Williams ha podido desplazar a Kerber al menos por una semana— y quizás por más — es que el torneo que se disputa esta semana en Stuttgart, Alemania, se jugó una semana más temprano el año pasado. Fue así que Kerber, campeona de las últimas ediciones en ese certamen, perdió los puntos de ranking que sumó en Stuttgart y no podrá reemplazarlos hasta el final de la actual edición.

La alemana podrá recuperar el número si consigue dos victorias en Stuttgart.

Williams no compite desde que se consagró campeona del Abierto de Australia en enero. Ese fue su 23er título de Grand Slam, un récord de la era abierta. Estaba embarazada en ese momento.