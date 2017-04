Los Chicago Bulls buscan una proeza en Boston

CHICAGO – Los Chicago Bulls se encuentran en una situación muy delicada. Tras sus dos victorias en Boston parecían tener en la palma de la mano esta serie de primera ronda de los playoffs ante los Celtics. La posibilidad de que el número ocho eliminara al número uno hizo soñar a Chicago y temblar a Boston.

Pero todo fue un gran espejismo porque los Celtics le devolvieron rápidamente la moneda ganando los dos siguientes partidos en Chicago para empatar 2-2 esta serie al mejor de siete partidos.

“Los Bulls salieron muy fuertes y nos sorprendieron en Boston, hay que darles crédito porque jugaron mejor que nosotros. Vinimos a Chicago desesperados, perdiendo 2-0 y era importante ganar de cualquier forma”, afirma el pívot dominicano de los Celtics, Al Horford.

“A los Bulls los he visto más fuertes de lo que esperaba. No pensábamos que iban a jugar de esa forma, han jugado en un nivel muy alto”, añade.

Pero la lesión de Rajon Rondo en el tercer cuarto del segundo partido en Boston lo cambió todo y dio un tremendo vuelco a la serie. Desde que se rompió el pulgar derecho, los Bulls se han hundido tanto en defensa como en ataque, han perdido la brújula de su juego y no han vuelto a ganar.

“Rondo es un líder de este grupo. Es un líder tanto ofensivo como defensivo porque está siempre hablando y es súper listo, entiende mucho de baloncesto y ha sido un factor clave en las dos primeras victorias en Boston. Ahora está todo muy difícil pero hay que intentar acoplarnos sin él. Pero no es lo mismo sin Rondo”, afirma Nikola Mirotic, alero de los Bulls.

Irónicamente Rondo no ha sido este año un jugador del agrado del técnico Fred Hoiberg, ignorándolo y olvidándolo en el banco en muchos partidos esta temporada. Pero en estos playoffs fue el que tomó el mando del equipo para convertirse en indispensable. Sobre todo por la intermitencia de otros grandes anotadores de los Bulls como Jimmy Butler, Dwyane Wade y Mirotic que no terminan de brillar al unísono en un mismo partido.

Los doctores predicen que Rondo estará de baja dos semanas, por lo que muchos esperan que pueda regresar para el sexto y séptimo partido.

“No sé cuanto tiempo voy a estar fuera, los médicos me han dicho que un par de semanas, pero me están evaluando cada dos días. Ahora no puedo ni sujetar un tenedor”, afirmaba Rondo el pasado viernes.

La lesión de Rondo sin duda facilitó la remontada de unos Celtics que estaban al borde del precipicio.

“La baja de Rondo para los Bulls es dura porque es parte grande de lo que hacen, pero a la misma vez siento que nosotros hemos hecho ajustes defensivos y estamos jugando mucho mejor ofensivamente”, afirma Horford.

La polémica también se hizo presente en esta serie tras los reclamos del entrenador de los Bulls acusando a los árbitros de permitir que la estrella de los Celtics, Isaiah Thomas, maneje el balón de manera irreglamentaria.

“Thomas es un gran competidor y un guerrero”, afirma Hoiberg. “Pero mientras le permitan regatear y conducir de manera discontinua el balón será imposible frenarlo”.

Thomas fue el verdugo de los Bulls en el cuarto partido al anotar 33 puntos y 9 asistencias y donde se mostró realmente imparable con el balón en las manos.

“Nadie puede frenarme”, dijo Thomas tras el partido. “Así de seguro me siento. Pero también mis entrenadores y mis compañeros me han ayudado a estar en esta exitosa posición”.

Los Bulls necesitan ahora volver a ganar a los Celtics en el quinto partido este miércoles para no quedar al borde de la eliminación y recuperar el factor campo, algo esencial para poder avanzar.

“Volvemos bien a Boston a pesar de todo. Si se puede sacar algo bueno de todo esto es que jugamos mucho mejor fuera de casa que en casa”, afirma Mirotic.

“Confiamos que podemos ganar el quinto partido en Boston. Hemos tenido muy mala suerte con la lesión de Rondo, que era un jugador clave. Lo vamos a intentar hasta el último minuto, tenemos que tratar cambiar algunas cosas para ir a Boston e intentar ganar”, añade el montenegrino nacionalizado español.

La historia dice que los Bulls nunca han podido superar una serie de playoffs ante los Celtics tras cuatro duelos previos, que sólo en cinco ocasiones el número ocho eliminó al primero y que en 18 ocasiones un equipo logró remontar un 2-0 para avanzar. Lo cierto es que Boston viene ya lanzado y Chicago en caída y con una gran baja.

“El quinto partido va a ser otro gran reto”, afirmaba Wade. “Pero estos son los playoffs. Tenemos que ir a jugar mejor baloncesto de lo mostrado en casa. Tenemos que prepararnos y conseguir un plan que sintamos que vaya a funcionar”.

“Con la serie empatada ahora es otra batalla, nos enfocamos en el quinto partido y veremos que pasa”, asegura Horford.

PRIMERA RONDA

Boston (#1) vs. Chicago (#8)

(Empatados 2-2)

J1: Boston 102 – 106 Chicago

J2: Boston 97 – 111 Chicago

J3: Chicago 87 – 104 Bosgo

J4: Chicago 95 – 104 Boston

J5: Mier. 26 en Boston 7:30pm/TNT

J6: Vier. 28 en Chicago

J7*: Dom. 30 en Boston

(*) Si es necesario.