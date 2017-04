Messi, orejas y rabo

CHICAGO – Son muchas las alegrías que puede regalarnos el fútbol cuando gana nuestro equipo. Claro, son muchas, que van ligadas del enojo, frustración y desencanto de los aficionados que ven perder al suyo; esta matemática es más clara que el dos más dos.

Para muchos otros, un triunfo puede significar lo máximo, a pesar de no lograr alcanzar un objetivo tras un resultado positivo. El desaparecido Don Fernando Marcos solía decir que en los países centroamericanos jugaban con “pelotas cuadradas”. El dicho calaba hondo y Hugo Sánchez le puso sal a la herida comentando cuando México visitó a El Salvador en eliminatoria mundialista el 4 de abril de 1993, “no perderían ni por accidente en el Cuscatlán”. Entonces la prensa salvadoreña inventó la frase celebre “al Mundial no vamos, pero a México le ganamos”, y así fue. Aquel caluroso día, La Selecta venció al Tri 2-1.

Al pasar de los años son muchas las anécdotas que se derivan a partir del fútbol y ahora todos los aficionados somos privilegiados de atestiguar los records impuestos por los fenómenos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. No dejan de sorprendernos.

Con la reciente eliminación del Barcelona en Champions de inmediato se habló del final de una era, más allá del bajón futbolístico de varios jugadores y la parca actuación de la ‘Pulga’ muchos disfrutaron y se burlaron del cuadro culé, sobre todo la archirrival afición merengue. Pero en el balompié no existe la lógica y por el contrario dicen que el karma es muy cierto.

La última versión del Clásico Mundial quedará grabado en nuestras mentes hasta que el Alzheimer opine lo contrario. Real Madrid y Barcelona se batieron en un partido épico, de ida y vuelta que marcaba al implacable paso de los merengues como favoritos ante los desdibujados catalanes que se presentaron sin el suspendido Neymar. La ausencia del brasileño daba un sentimiento de tranquilidad a los madridistas.

Pero los capitalinos no contaban con el heroísmo de Messi. No bastó que Marcelo le reventara la boca, la falta de Casemiro o la cordial invitación del capitán Ramos a no hacerle más daño a su equipo frente a su repleto estadio. Messi lo volvió a hacer. Sacó casta, talento, rabia, magia, huevos y convirtió el coraje en un idilio futbolero para el resto de los mortales.

Las burlas, memes y carcajadas de los aficionados merengues luego del tropiezo del Barça ante la Juve quedarán atrapadas en sus entrañas. Desde el debut de Messi, Barcelona ganó 11 veces a Real Madrid por nueve victorias blancas y 18 empates. Si los merengues trataban de olvidar aquel 2-6 en el Bernabéu, esta nueva remontada azulgrana aplasta aún más el orgullo madridista.

Messi convirtió su gol 500 en la pletórica Casa Blanca, se cansó de enseñarles a bailar tango y ofreció su dorsal a la grada tal cual matador ofrece las orejas y rabo de la bestia dominada. Háganle falta gritó CR7, Marcelo y compañía en el suelo… épico.