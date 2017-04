Las Ligas de fútbol de Chicago unen alrededor del balón a profesionales de todo tipo

CHICAGO – Héctor Lozano, el popular presentador local de deportes, aparece cada semana en la pantalla de Univision y también en alguna cancha de Chicago defendiendo los colores del Atlas, el equipo de veteranos que milita en la liga CLASA (Chicago Latin American Soccer Association).

Lozano es uno de los tantos personajes locales con una ‘doble vida’: a veces, con saco y corbata, describe y narra acciones deportivas, y otras veces -vestido de jugador- es el protagonista que corre detrás de una pelota.

Hay otros famosos que han pasado por las canchas de fútbol de Chicago. A Julián Posada, el ex presidente del Chicago Fire y ex director del diario Hoy, se lo vio más de una vez jugando una ‘cascarita’ en Chitown, el centro de ‘indoor’ de la calle Throop, donde también estuvo alguna vez como espectadora -alentando a sus amigos- Tsi Tsi-Tsi-ki Félix (ex Romo), la michoacana que durante años fue presentadora de Telemundo.

Otros que fueron famosos en el fútbol profesional se ganan hoy la vida en Chicago en distintas profesiones. Tal es el caso del mexicano Eduardo ‘Lalo’ Rodríguez, campeón en México con el Morelia y jugador de un Mundial Sub ’20, quien ha trabajado durante años en la industria de la construcción al tiempo que se consagraba en varias ligas de Chicago con el Atlético Nacional y otros equipos.

Es conocido también el caso de algunos poderosos equipos locales, cuyos propietarios contratan estrellas locales que cumplen una doble función de empleado y jugador. Mario Calleros, dueño del multicampeón Atlético Nacional (CLASA y otros torneos regionales), ha proporcionado más de un trabajo a varios de sus futbolistas en su empresa de construcción.

El club croata RWB Adria, varias veces campeón de la National Soccer League y cinco veces participante en la US Open Cup, también se ha caracterizado por proveer trabajos para algunos de sus jugadores como el bosnio Admir Ljeljak e incluso su entrenador croata Sinisa Alebic (jugó para su país el Mundial de Futsal de 2000 en Guatemala) como empleados de mantenimiento en los edificios de departamentos de la familia Loncar, dueña del club.

Otros famosos de las ligas locales se han destacado tanto en el fútbol como en otros rubros. Antonio ‘Tony’ Aguilar, conocido como el ‘Messi de Chicago’ por su estilo similar al astro argentino, y Víctor ‘Chicles’ Trujillo, trabajaron durante años -incluso como compañeros en la misma empresa- en compañías de impuestos.

El conocido Omar ‘El Pollo’ Chávez, símbolo del Morelia de CLASA como capitán durante años, se dedica al rubro inmobiliario. El serbio Zlatko Zebic, uno de los mejores jugadores locales en la última década y ex compañero de Pep Guardiola y Roberto Baggio en el Parma de Italia, se mudó recientemente al sur del país siguiendo el llamado de su profesión, la enfermería.

En las ligas locales hay un poco de todo en cuestión de empleos para sus futbolistas. Según Leo Aguilar, presidente de la Liga Victoria Ejidal, “la mayoría trabaja en construcción y en las ‘yardas’ (jardines) pero hay algunos que trabajan en panteones”.

Un caso especial es el del equipo Yautepec de la Liga San Francisco, que cuenta con domadores de toros en shows especiales con público. Erik Hernández y Antonio Ruiz son dos ejemplos de domadores-futbolistas.

“Los dos montan toros y sus nombres de montar son ‘Campeoncito de Yautepec’ y ‘Charrito de Yautepec’”, explicó Francisco ‘Paco’ Castro, presidente de la liga.

La mayoría de los futbolistas locales trabaja en el área de la construcción o en actividades relacionadas con el mantenimiento de viviendas. Humberto Jaimes, representante de la Liga de Campeones U.S.A. de Aurora y conocido por todos en la zona como ‘El Flaco’, dice que “muchos son ‘yarderos’, cortan el pasto, y muchos también ‘rooferos’ que hacen techos y otros que pintan; la mayoría de los 3,000 jugadores de la liga trabaja en la construcción”.

Uno de esos ‘rooferos’ es nada menos que Fernando ‘Ratón’ Zárate, quien fue jugador profesional de las Chivas de Guadalajara y en Aurora juega para el Inter. Otro jugador de la liga de Aurora, Andrés Domínguez, tiene uno de los trabajos más arriesgados de Chicago: limpia vidrios y ventanas -desde el exterior- de uno de los edificios más altos del mundo, la famosa Torre Willis.

“Al principio estás nervioso todo el día y no puedes dormir porque piensas que te puedes caer pero ahora ya hace seis años que lo hago”, confesó Domínguez, jugador del equipo Aguascalientes, quien suele limpiar los vidrios de los pisos 99 y 103 de la gigantesca torre.

En la Liga USA-México del oeste de Chicago ocurrió algo interesante pues algunos jugadores ayudaron con sus trabajos a mejorar las canchas. María Morales, tesorera de la organización, contó una anécdota interesante al respecto: “Heriberto y Vicente Rodríguez del equipo Téjaro se dedican a la jardinería y le ayudaron a mi esposo (René Morales, presidente de la liga) a echarle tierra y semilla a la cancha de la calle 10 y Washington en Maywood, porque cuando empezamos ahí en el 2007 estaba muy mal, tenía bordos, hoyos y mi esposo sólo compró algunos camiones de tierra y ellos ayudaron; y dicho sea de paso, no cobraron”.

En la misma liga Raúl Alanís del equipo Cobras arregla casas con problemas de agua, Carlos Quezada del equipo La Virgen es laminero y arregla carros chocados, Héctor Morales y Omar Rodríguez del equipo Xolos son estudiantes y trabajan en McDonald’s, Rodrigo Paniagua del equipo Las Eras coloca estéreos, alarmas y vidrios polarizados.

En otras ligas ocurren casos similares. En la liga Cinco de Mayo, que se juega en canchas del sur de Chicago, hay muchos futbolistas que se dedican a la jardinería pero también hay quienes tienen empleos en empresas de servicios. Pero un rubro con varios representantes es el de los restaurantes.

“El equipo de El Taconazo es apoyado por el restaurant El Taconazo de comida mexicana y el de Popocatépetl tiene el nombre de una empresa que es una tortillería”, dijo Antonio Chavarría, presidente de la liga”. “Autoservicio Mike’s es un equipo de nuestra liga y un taller mecánico que está en la avenida Ogden, cuatro o cinco de sus jugadores son empleados”.

Un caso especial dentro de la liga es la familia Manzo, liderada por el padre Humberto Manzo, quien comparte minutos en la cancha con sus tres hijos. Todos ellos trabajan en un restaurante de hamburguesas que se llama Manzo’s Burger al sur de Chicago. Uno de esos hijos, Humberto Manzo Jr., tiene una maestría en economía y otra en criminología.

El equipo Pachuca es coordinado por Rafael Olguín, propietario de Olguin Brothers que se dedica a la construcción, carpintería y molduras de casas. Cinco jugadores del equipo trabajan en la empresa. Otros equipo con jugadores en la construcción es el Deportivo Lobos y Artilleros Brasil cuenta con empleados de restaurantes.

En la Liga de Waukegan hay un poco de todo según su presidente Rogelio Fajardo. “Hay jugadores que trabajan en campos de golf, hay ‘troqueros’ como Edgar Chávez que juega en el equipo de Walk Town FC, hay pintores, ‘rooferos’ y ‘yarderos’ y otros que trabajan en restaurantes”, comentó Fajardo. “Hay una empresa de jardinería, Rubens Landscaping que patrocina al equipo Rubens”.

Según Fajardo, hay equipos completos de jugadores que trabajan en restaurantes y piden horarios especiales para sus partidos. Hay también restaurantes como el Isla del Mar y empresas de pinturería como Quetzal (su dueño es de Quetzalapa, Guerrero) que patrocinan a equipos de sus empleados.

En la International Chicago Soccer League, que se juega en canchas del oeste de la ciudad, juega Jesús Godinez, maestro de educación física de una escuela media de Bensenville, en el equipo Atoto, integrado por primos y hermanos de Atotonilco Jalisco en México. El caso de Godinez no es muy común en los torneos locales.

“Hay muchos de la construcción o que trabajan en fábricas con maquinarias, no conozco otro maestro que juegue al fútbol”, señaló el maestro de gimnasia que es aficionado de las Chivas de Guadalajara.

Como se puede apreciar, las ligas de fútbol en Chicago son una muestra interminable de empleos. Dentro de los equipos hay también quienes no trabajan pues son estudiantes. Y como dijo un jugador de la Liga USA-México, en todo equipo también “hay ‘huevones’ que no trabajan”.