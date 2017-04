Albasini gana primera etapa del Tour de Romandía

Estocolmo no presentará candidatura para Juegos de Invierno

ESTOCOLMO (AP) — La ciudad de Estocolmo no presentará una candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. La alcaldesa Karin Wanngard dijo el miércoles que decidieron no licitar por los Juegos porque el COI no puede brindarles información sobre la aportación económica que realizará a la ciudad anfitriona. Indicó que esas cifras “estarán … Seguir leyendo Estocolmo no presentará candidatura para Juegos de Invierno →