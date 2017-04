Bauza tras salida de Argentina apunta contra AFA y Sampaoli

BUENOS AIRES (AP) — Edgardo Bauza abandonó las buenas formas que mantuvo hasta el momento de su despido de la selección argentina y se despachó con duras críticas contra la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), así como también contra su probable sucesor, Jorge Sampaoli.

“No tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas”, apuntó Bauza en referencia al presidente de AFA, Claudio Tapia, vinculado al gremio de los recolectores de basura, según una entrevista publicada el miércoles por el diario La Capital, de su ciudad natal de Rosario. “No lo digo en forma peyorativa, pero es la verdad”.

Bauza, de 59 años, relató que Tapia “no me dio ningún argumento futbolístico” cuando le comunicó su despido a principios de abril después de ocho partidos al frente del seleccionado. “No había demasiada lógica en sus palabras. Lo que sí me dijo es que la decisión la tomó él. Cosa que tampoco es tan así”. Consultado sobre quién había sido, respondió “Daniel Angelici”, presidente de Boca Juniors y vicepresidente de AFA, señalado por algunos como el verdadero mandamás de la federación.

El exentrenador de Liga de Quito y del Sao Paulo asumió en Argentina en agosto de 2016. Bajo su breve ciclo, ganó tres partidos, perdió tres y empató dos, todos por eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Lo albicelestes marchan quintos, en puesto de repechaje, a falta de cuatro encuentros.

Tapia asumió al frente de la AFA a fines de marzo y su primera decisión fue despedir a Bauza, quien era objeto de fuertes cuestionamientos no solo por los malos resultados sino por la ausencia de un estilo de juego definido.

Consultado sobre las declaraciones del ex técnico del seleccionado, Tapia dijo que “los hombres de bien dicen las cosas personalmente. Él tuvo la oportunidad y no me dijo nada”.

Según Bauza “aunque lo cuenten como quieran, yo estaba afuera de la selección desde antes que estos dirigentes asumieran, como así ya estaba mi reemplazante”, en referencia a Sampaoli, actual entrenador del Sevilla de España que, según todas las versiones de los medios locales, dirigirá Argentina a partir de junio. “Si no me sacaron antes fue porque le ganamos a Chile. Si no, me echaban antes”.

Respecto a su sucesor, Bauza lo tildó de mentiroso “porque en una de las conferencias recientes lo negó diciendo que había un técnico trabajando, cuando yo sabía que desde hacía varios meses venía hablando con determinados dirigentes y allegados…No me parece lógico ni ético, pero la ética en el fútbol pierde siempre”.

Sampaoli y la AFA no habrían oficializado el acuerdo para preservar las formas con el Sevilla. El técnico campeón de la Copa América con Chile en 2015 debutaría formalmente en un amistoso ante Brasil el 6 de junio en Melbourne, Australia.

“No está mal que Sampaoli hable, lo que no me parece bien es que no lo blanqueara. Pero bueno, cada uno se maneja como puede. Lo que sí deseo es que le vaya bien y ojalá Argentina gane el Mundial”, indicó Bauza.

Bauza, en cambio, elogió el comportamiento de los jugadores del seleccionado, pese a que ninguno lo defendió públicamente cuando fue despedido.

“La relación nunca tuvo problemas. No tengo nada que reprocharles”, sostuvo. “Yo sé y ellos también saben que hay una creencia de que Messi arma el equipo y elige al entrenador, pero no es cierto”.

Bauza no lo confirmó pero según el diario La Capital es firme candidato a dirigir la selección de los Emiratos Árabes Unidos.