Marineros: Félix Hernández, baja por dolencia en hombro

DETROIT (AP) — Los Marineros de Seattle colocaron a su as Félix Hernández en la lista de incapacitados de 10 días por una inflamación el hombro derecho, luego que solo pudo lanzar dos innings en una apertura en Detroit el martes.

La baja del derecho venezolano fue anunciada el miércoles. Los Marineros también colocaron en la lista de lesionados al jardinero Mitch Haninger por un tirón en el oblicuo derecho.

Hernández apenas duró dos innings, permitiendo cuatro carreras, en la derrota 19-9 ante los Tigres. El ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2010 tenía marca de 2-2 con 4.73 de efectividad en cinco aperturas esta campaña.

Se trata del segundo año seguido que Hernández entra a la lista de incapacitados. El año pasado estuvo fuera desde fines de mayo hasta mediados de julio por una dolencia en la corva derecha.

Haniger también salió en el tercer inning del juego del martes. El novato es el bateador más destacado del equipo en lo que va del primer mes de la temporada, con un promedio de .338 y lidera la liga con 20 carreras anotadas.

Dillon Overton y el jardinero Ben Gamel from Tacoma, and purchased the contract of right-hander Casey Fien from Tacoma.