Mediocampista Marveaux arrestado por fraude tributario

PARIS (AP) — El mediocampista francés Sylvain Marveaux es una de las cuatro personas detenidas en Francia como para de una investigación por fraude tributario y lavado de dinero en la transferencia de futbolistas entre Inglaterra y Francia.

Una persona con conocimiento del caso dijo a The Associated Press que Marveaux, de 31 años, fue arrestado el miércoles durante las redadas en ambos países. La persona habló bajo la condición de no ser identificada porque no estaba autorizada a divulgar detalles sobre el caso.

El diario francés Le Parisien reportó primero sobre el arresto de Marveaux.

Las otras tres personas detenidas son agentes de jugadores, dijo la persona a la AP.

Las autoridades francesas colaboran con la investigación británica, que tiene que ver con pagos ocultos a futbolistas, agentes o intermediarios para evadir el pago de impuestos y de contribuciones a la seguridad social.

Chelsea, West Ham y Newcastle son los únicos clubes de Inglaterra que hasta ahora están involucrados en la pesquisa. La autoridad tributaria británica, que confiscó documentos, computadoras y teléfonos en sus redadas, dijo que la cantidad del fraude asciende a cinco millones de libras (seis millones de dólares).

Marveaux juega con el club francés Lorient. Nadie en el equipo comentó sobre el caso.

El volante también ha jugado con Rennes, Newcastle y Guingamp.