Joel Díaz: ‘Chávez Jr. tiene muchos obstáculos para ganar’

LOS ANGELES – El entrenador de excampeones del mundo como Timothy Bradley, Ruslan Provodnikov y Abner Mares, Joel Díaz opinó sobre el duelo entre Saúl Álvarez y Julio César Chávez Jr. El entrenador dijo que lamentablemente, el ‘Hijo de la Leyenda’ tendrá que pasar por muchos obstáculos para tener una buena pelea ante ‘Canelo’.

“Él que tenga más ganas de ganar esa pelea lo va a ganar. Yo sé que hay muchos obstáculos. Pusieron a Chávez en una posición que no le quedaba otra opción que enfrentar a ‘Canelo’ bajo esas condiciones”, indicó Díaz, quien esa noche del 6 de mayo estará en la esquina del argentino Lucas Matthysse en su contienda contra Emmanuel Tylor en una de las peleas de respaldo de la cartelera en Las Vegas.

“Yo veo una pelea bastante fuerte para los dos. Lo único que no me gusta es lo que le hicieron a Chávez, está peleando en un peso donde no ha peleado en muchos años. Lo hicieron bajar en una división en la que no había bajado en mucho tiempo”, añade.

Díaz comparó la situación de Chávez con la que Óscar de la Hoya tuvo que enfrentar cuando bajó a peso welter para enfrentar a Manny Pacquiao en 2008.

“No se recuperó pronto. No reaccionó igual el día de la pelea”, dijo Díaz al comparar aquel duelo en el que De la Hoya bajó de peso superwelter a welter ante un Pacquiao que subió dos categorías.

“Yo tengo mis dudas de que Chávez llegue fuerte y se rehidrate, que su cuerpo ya no responda. En ese caso, creo que ‘Canelo’ se va a llevar la pelea ante un Chávez que se sacrificó mucho por el peso. Pero si todo va bien, y Chávez lo hace bien, hace las cosas disciplinadamente, yo pienso que Chávez es el peleador más fuerte y más grande y va a ser difícil para que Canelo lo lastime”, expresó Díaz.

Sin embargo, también el entrenador basado en Indio, California, duda que el poderío de ‘Canelo’ tenga efecto en Chávez Jr.

“Vamos a ver a ‘Canelo’ sentir golpes más fuertes que contra otros rivales. Así como cuando peleó contra (Miguel) Cotto, recibió golpes del boricua pero no tenían efecto. Cotto le pegaba golpes a ‘Canelo’ y no lo lastimaba, pero ‘Canelo’ le pegaba y sí lo sentía. Lo mismo pasó con Liam Smith, quien le pegó buenas combinaciones (a Canelo) y no hacía el daño que hacía ‘Canelo’ en Liam Smith”, indicó.

“Si hay decisión lo veo de parte de ‘Canelo’, si es nocaut por parte de Chávez. Creo que gana ‘Canelo’”, afirma Díaz.