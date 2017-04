Hirving Lozano desconoce si jugará Mundial de Clubes

PACHUCA – A los Emiratos Árabes Unidos se llega desde Pachuca.

Los Tuzos jugarán de nueva cuenta un Mundial de Clubes luego de coronarse campeones de la Concacaf Liga de Campeones tras derrotar el miércoles 1-0 (2-1 marcador global) a los Tigres.

La escuadra de Diego Alonso encontró a un rival sin pies ni cabeza, que distó mucho de imponer el miedo que generan los apellidos Gignac, Pizarro, Damm o Vargas. La cantera pudo más que la cartera.

Con un Hirving Lozano que provocó todos los estragos necesarios para arruinarle la noche a los regios, Pachuca hizo del Estadio Hidalgo una muralla impenetrable que ya suma poco más de 27 partidos sin aceptar una derrota.

Ahora Pachuca presume en su vitrina cinco títulos de Concacaf, sólo por debajo de Cruz Azul y América, como máximos ganadores de este torneo, y sus dos próximos rivales, a los que necesitará vencer para aspirar y soñar con doblete histórico.

Sin embargo Lozano no sabe si jugará el próximo Mundial de Clubes con Pachuca.

El volante todavía desconoce cuál será su futuro durante el verano, pues sabe que distintas ofertas del futbol europeo mantendrían todo en espera.

“Sería muy bonito jugar un Mundial de Clubes, pero no sé si voy a llegar, no lo sé, sólo hay que seguir trabajando”, explicó Lozano.

Entre los equipos que saldrían a la caza por Lozano se encuentra el Celta de Vigo de España, escuadra que ya expresó su interés por el juvenil de Pachuca.

Prefiere al Atleti

Diego Alonso quiere encontrarse al Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes.

El estratega de los Tuzos recordó su paso como jugador de los Colchoneros y se dijo ilusionado por toparse a la escuadra de Diego Simeone, en caso de que los españoles ganen la Champions League.

“Yo soy del Atlético, no hay favoritos pero me encantaría que fuera el Atlético de Madrid porque lógicamente he jugado ahí, les tengo un cariño especial, pero ojalá que sean ellos”, dijo el uruguayo.

Pachuca fijo su siguiente meta en el duelo del sábado ante Cruz Azul, un partido que podría dictar su futuro en la Liga.