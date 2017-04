Ricardo Peláez quiere irse de las Águilas como campeón

MÉXICO – Como campeón, así se quiere ir Ricardo Peláez de la presidencia deportiva del Club América.

El directivo de las Águilas ratificó la decisión de su salida del equipo para el final del torneo de Clausura 2017, el cual está seguro conquistará como ya lo hizo en 2013 y 2014.

“Me voy feliz, contento, agradecido, satisfecho con jugadores, entrenadores, directivos, afición, toda la gente que trabaja aquí en Coapa. Me quiero ir campeón y vamos a trabajar para lograrlo, esa es la realidad”, sostuvo Peláez.

“Ya platiqué con los jugadores y todos estamos en la misma línea. Hemos recuperado jugadores y queremos ser campeones en este torneo. Mi agradecimiento total a medios de comunicación, a todo mundo. La puerta está abierta, me voy en muy buenos términos, me voy… a no esperar a que te corran o que el equipo ande mal”.

Indicó que su primera intención es descansar dos o tres meses y después tomará decisiones entre la que no descarta volver algún día al América.

Peláez mencionó que son cerca de 30 años de trabajar para Televisa por sus etapas como jugador de América y Necaxa, como comentarista y como directivo de las Águilas.

Indicó que los éxitos del equipo durante su gestión son de todos los que están en el club y reiteró que los técnicos que estuvieron en su etapa no hicieron campeón al América sino fue el club el que los llevó al título.

Sostuvo que no descarta la posibilidad de volver algún día a Coapa.

Recalcó que siempre se inventaron muchas cosas alrededor del América pero no se va ni dolido ni resentido con alguien por eso o por las críticas que recibió durante su gestión.

“Ha sido una decisión difícil, han sido cinco años maravillosos, una oportunidad que agradezco muchísimo, al Consejo Directivo, al señor Azcárraga principalmente que confió en mí y que trabajando con jugadores, entrenadores, directivos, todos juntos hemos logrado poner a esta institución donde se merece y donde la gente quiere como el equipo más ganador de México, como el equipo más ganador de Concacaf”, agregó.

“Me voy satisfecho de haber cumplido, de haberme entregado al cien por ciento, pero necesito recargar pilas un rato”.

Peláez respaldará el trabajo del técnico, Ricardo La Volpe, hasta que finalice el torneo, en espera de que se entreguen buenas cuentas y puedan aspirar a vivir su quinta Final.

Aclaró que no será él quien designe o influya en la decisión de si continúa o no La Volpe ni sobre quién será el nuevo técnico en dado caso.

“No voy a opinar ni a influir en quién pueda venir como entrenador”, dijo.

El nombre de Santiago Baños luce como una posibilidad para ocupar su lugar, junto al del propio La Volpe, quien podría asumir un rol como director general del club, con la probable llegada de Miguel Herrera como entrenador principal. Otra opción podría ser Pável Pardo.

Peláez logró clasificar al América a 10 Liguillas consecutivas, consiguió dos títulos de Liga y dos de Concachampions.