Chávez Jr.: ‘Esta es la última gran posibilidad que tengo’

CHICAGO – Este sábado 6 de mayo en el T-Mobile de Las Vegas, Julio César Chávez Jr. se pude estar jugando su futuro en el boxeo cuando choque ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez en un pleito muy esperado que se espera sea una auténtica batalla sobre el ring entre dos boxeadores mexicanos.

El hijo de la leyenda necesita encauzar su carrera tras muchos tropiezos por dopaje e indisciplina y esta es la gran oportunidad que puede relanzarlo. El reto no es fácil ya que las apuestas lo dan perdedor, tiene que bajar mucho de peso (164.5 libras), se enfrenta a un potente rival como ‘Canelo’, tiene que recuperar el precioso tiempo perdido y sobre todo, tiene que superarse así mismo.

El pasado lunes Chávez Jr. realizó una teleconferencia internacional para hablar del combate y esto fue algunas de las cosas que nos dijo:

¿Qué tan importante es esta pelea ante ‘Canelo’?

Es una pelea dura e importante porque somos dos mexicanos y hay rivalidad. Una palea que tiene mucho tiempo calentándose y que es importante para mi carrera. Lógicamente ésta va a marcar el futuro de los dos como peleadores. No pienso desaprovechar esta pelea porque posiblemente sea la última gran posibilidad que tenga.

¿Es la pelea más grande de tu carrera?

Creo que sí por el momento en que se me presenta esta oportunidad, por lo que representa, por los números y por la gente que va a mirar la pelea. Por eso tengo que ganar.

¿Si pierdes te retiras del boxeo?

No pienso en perder y no puedo decir que pasará si pierdo porque no tengo eso en mi mente. Entonces hablaremos eso después de la pelea.

¿Por qué no te llevas bien con ‘Canelo’?

No lo sé exactamente, pero ‘Canelo’ no es de mi agrado. No es una persona con la que pueda estar bien con él porque no es realista con su carrera. Hay una rivalidad de verdad y el sábado eso va a dar una gran pelea.

¿Por qué piensas que vas ganar este sábado?

Porque estoy en mi división y porque soy mejor boxeador que ‘Canelo’. En el pasado no hice bien las cosas y por eso ‘Canelo’ ha tomado esta pelea, porque piensa que tiene ventaja. Pero el sábado se va a dar cuenta de su equivocación y que debió quedarse en su división.

¿Cuáles son los puntos débiles de ‘Canelo’?

Es un buen boxeador, pero para este peso está chico. Además ha enfrentado a buenos boxeadores pero no en su mejor momento. Esa puede ser una ventaja para mí. Pero la inteligencia y la estrategia van a ser muy importantes también para ganar, más que el tamaño o el peso.

¿Qué has hecho diferente esta vez para lucir en tan buena forma?

Lo diferente ha sido hacerle caso a mi equipo, a Nacho Beristain, trabajar todos los días de la semana sin tener ninguna falta. También la disciplina y escuchar todos los consejos. Ha sido un gran sacrificio pero creo que los resultados se van a ver el sábado.

¿Cómo te encuentras con la batalla por dar el peso?

He hecho un buen trabajo en la dieta. Lógicamente siempre es más difícil bajar de peso que subir. De 168 libras para abajo necesito hacer un sacrificio fuerte para mí. Pero estoy acostumbrado a este tipo de situaciones, no me asustan y estoy preparado física y mentalmente porque he trabajado mucho. La pelea lo amerita y voy a salir listo y preparado para ganar.

¿Cómo te imaginas la pelea?

Pienso que va ser de mucha acción porque los dos tenemos ganas de pelear. Tenía ganas de una pelea importante como esta y yo reacciono mejor cuando tengo ganas de pelear.

¿Puede acabar en nocaut?

Sí. ‘Canelo’ no ha peleado con boxeadores tan grandes como yo. He peleado en la división de los semicompletos donde un golpe puede cambiarlo todo, así que si lo pesco bien se puede acabar todo.

¿Qué es lo que más temes de ‘Canelo’ para esta pelea?

No temo nada. Lo que más miedo me da soy yo mismo y creo que me he vencido.

¿Qué es lo que más te motiva para ganar este sábado?

Todo. Pero sobre todo demostrar que estoy al más alto nivel del boxeo mundial y también para dedicársela a mis hijas, para que tengan un buen ejemplo de su papá cuando crezcan.