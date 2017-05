Canelo vs. Chávez Jr: ‘A ver de que cuero salen más correas’

CHICAGO – “Esta pelea va a paralizar todo México. Estoy muy contento con la preparación de Julio. Sabemos que es una pelea muy difícil y dura, pero no imposible de ganar. Así que vamos a dejarnos de mamaditas y el sábado vamos a ver de que cuero salen más correas”.

Así de claro y contundente se expresó el miércoles la leyenda Julio César Chávez para definir el combate que Saúl ‘Canelo’ Álvarez y su hijo Chávez Jr. protagonizarán este sábado 6 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Un combate entre dos mexicanos que, como dice la historia, siempre es garantía de peleas bravas, sangrientas, dramáticas y en la mayoría de casos inolvidables.

“Esta no va a ser diferente. Enfrentar a un peleador mexicano es un ingrediente aparte”, asegura ‘Canelo’.

Pero el pleito entre ‘Canelo’ y Chávez Jr., aunque muchos desprecian sus respectivas carreras, se presenta además como un agarrón millonario que supere el millón de ventas de Pago Por Evento para batir el récord de un combate entre mexicanos y convertirse en una de las peleas más lucrativas de la historia del boxeo.

No hay cinturón en juego, pero ambos púgiles podrían estar jugándose sus respectivas carreras sobre el ring. Sobre todo Chávez Jr, quien una mala derrota podría mandarlo al retiro.

“Esta pelea va a marcar el futuro de ambos. No pienso desaprovechar esta pelea porque posiblemente sea la última gran oportunidad que tenga”, dijo Chávez Jr.

La última gran pelea de Chávez Jr. fue en 2012 cuando perdió el cetro mediano ante ‘Maravilla’ Martínez, desde entonces su carrera se fue para abajo y fue noticia por una suspensión por consumo de marihuana, un arresto por conducir ebrio y algunos combates en donde se presentó en malas condiciones o con sobrepeso.

“He aprendido de los errores cometidos. Estaba más joven y la inexperiencia fue la que me hizo no hacer las cosas correctas”, afirma Chávez Jr., de 31 años.

“Ahora todo es diferente. Me he preparado como nunca en mi carrera junto a un preparador como Nacho Beristáin. He trabajado todos los días de la semana sin ninguna falta. He tenido mucha disciplina y escuché todas las instrucciones. Ha sido un gran sacrificio y el resultado se verá el sábado. Estoy listo para ganar. Sólo falta ponernos los guantes y subir al ring”, añade el sinaloense, que define esta pelea como la más grande de su carrera.

Aunque sigue estando abajo en las apuestas, la buena condición física que presenta Chávez Jr. ha recortado las diferencias e incluso muchos entendidos lo ven claro ganador.

“Chávez Jr. ha creado la tormenta perfecta para ganar. Tiene mucha hambre, tiene un gran preparador, es más grande, viene motivado para dar lo mejor y es su oportunidad para salir de la sombra de su padre. Lo veo ganando por nocáut”, afirma el ex boxeador de Chicago, David Díaz, olímpico en Atlanta’96 y ex campeón mundial del CMB.

La pelea está pactada en las 164.5 libras, donde a Chávez Jr. le tocó bajar de división tras pelear recientemente en el semipesado (175 libras). Mientras que ‘Canelo’ peleará en el peso más alto de su carrera tras hacerlo últimamente en súper welter (154) y mediano (160).

“El peso no va a ser problema, aunque de 168 libras para abajo necesito hacer un gran sacrificio. Pero estoy acostumbrado. Estoy preparado física y mentalmente para ganar”, asegura Chávez Jr.

En lo que tanto ‘Canelo’ como Chávez Jr. coinciden es que el agarrón del sábado puede terminar de manera espectacular con un nocáut.

“’Canelo’ no ha peleado con boxeadores tan grandes como yo. He peleado en los semicompletos donde un golpe puede cambiarlo todo, así que si lo pesco bien se puede acabar todo. Además, siempre el más grande le gana al más chico”, afirma Chávez Jr.

“Hay un alto porcentaje de que esta pelea termine con un nocáut por el estilo de los dos y el peso en que estamos. Eso baja la posibilidad que acabe por decisión y suba la del nocáut”, afirma ‘Canelo’, de 26 años.

El púgil tapatío, muy disciplinado en toda su carrera, que asegura que esta pelea es por orgullo y para seguir avanzando en su carrera (ya se habla de un combate millonario en el futuro próximo ante Gennady Golovkin), afirma que no le intimida el mayor tamaño de Chávez Jr., sus insultos y mucho menos su trayectoria.

“Julio habla mucho pero todo al final se decidirá en el ring. Yo respeto mucho a Chávez (padre) pero creo que es el mejor boxeador de la historia de México, pero su hijo no ha hecho nada para representar bien a nuestro país”, afirma ‘Canelo’.

“Por ese coraje extra que trae esta pelea, si puedo le arrancaré la cabeza a Chávez Jr.”, concluye el tapatío.

LA VELADA: ‘CANELO VS. CHÁVEZ JR.’

Cuándo: Sábado 6 de mayo

Dónde: T-Mobile Arena, Las Vegas

TV: HBO Pago por Evento ($69.95)

Hora: 8pm CT

Principales peleas:

12 asaltos en 164.5 libras

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Julio César Chávez Jr.

(48-1-1, 34 KOs) (50-2-1, 32 KOs)

10 asaltos peso medio

David Lemieux vs. Marco ‘Dorado’ Reyes

(37-3, 33 KOs) (35-4, 26 KOs)

10 asaltos peso welter

Lucas Matthysse vs. Emanuel Taylor

(37-4, 34 KOs) (20-4, 14 KOs)

10 asaltos peso pluma

Joseph Díaz Jr. vs. Manuel Ávila

(23-0, 13 KOs) (22-0, 8 KOs)

¿Quién gana la pelea?

David Díaz (ex campeón mundial): Chávez Jr por KO en 12.

Héctor Lozano (Univision): ‘Canelo’ por decisión unánime.

Rodrigo Arana (Telemundo): ‘Canelo’ por decisión unánime.

Mateo Moreno (Univision Radio): ‘Canelo’ por KO en 10.

Jorge Trujillo (ESPN Deportes): Chávez Jr. por decisión dividida.

Eduard Cauich (Hoy Los Angeles): ‘Canelo’ por decisión unánime.

José L. Sánchez Pando (Hoy Chicago): ‘Canelo’ por decisión unánime.