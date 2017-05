Sábado de locura en el fútbol mexicano

En el América, que se juega este sábado ante Pachuca su pase a la Liguilla, no hay temor a represalias arbitrales luego de que se le levatara el castigo a Pablo Aguilar. Reforma

CIUDAD DE MÉXICO – La última jornada del Clausura mexicano tendrá un sábado de auténtica locura.

Dos boletos a la Liguilla están en juego para ocho candidatos, donde ilustres equipos como el actual campeón mexicano (Tigres), el campeón de la Concacaf (Pachuca) o el equipo más ganador de México (América), podrían quedar eliminados.

La lucha por no descender mandó a sus tres contendientes de visita: Jaguares enfrenta al Atlas, Monarcas a Monterrey y Veracruz a Tijuana; uno de ellos se irá al Ascenso MX.

También habrá un agarrón en el rubro de goleo, en donde empatados con 8 tantos están Avilés Hurtado (Xolos), Matías Alustiza (Atlas), Oribe Peralta (América) y Raúl Ruidiaz (Morelia), en espera del desempeño de Nicolás Castillo el domingo.

Y por si no fuera suficiente, en el ring del Ascenso MX los Bravos de Ciudad Juárez y Lobos BUAP definirán la Final del Clausura 2017 y el derecho a ser los retadores de Dorados.

Atlas vs. Jaguares

El principal candidato al descenso, Jaguares, visita al Atlas, que lo mismo puede terminar como líder que como séptimo de la clasificación. Mientras en Chiapas se juegan la franquicia en Primera en medio de polémica por la falta de pago y rezando por un traspié de Monarcas, los rojinegros sueñan con su primer campeón de goleo, en la figura de Matías Alustiza.

Monterrey vs. Monarcas

Morelia necesita vencer a Monterrey y así asegurará la permanencia en Primera y, quizá, hasta la clasificación a la Liguilla. Rivales en la Final del Clausura 2003, hoy viven una realidad contrastante ya que Rayados es sublíder y aspira a la cima, aunque también corre el riesgo de bajar hasta el sexto peldaño.

Tijuana vs. Veracruz

Los Xoloitzcuintles tienen el liderato en sus manos. Les basta con vencer en el Estadio Caliente al Veracruz, club al que Miguel Herrera descendió en 2008. Los Tiburones Rojos están prácticamente salvados con sus 21 puntos, apenas uno menos que los Tigres, quienes por el momento tienen el último boleto a la Liguilla.

América vs. Pachuca

Los Tuzos son especialistas en arruinar al América y ahora requieren dos goles para quitarle el séptimo sitio, aunque la situación también depende de los resultados de Tigres y Monarcas. Al actual subcampeón le basta el empate para clasificar, pese a la abrupta salida de su presidente deportivo Ricardo Peláez.

Necaxa vs. Chivas

Las Chivas son uno de los seis equipos que aspiran al liderato, aunque dependen de traspiés de Tijuana, Monterrey y Atlas. El Rebaño visita al Necaxa, uno de los ocho equipos que aún pelean por una de las dos plazas restantes para la Liguilla y, además, por abonar a su lucha por no descender la próxima temporada.

Querétaro vs. Tigres

Nadie querrá a los Tigres en la Liguilla. A pesar de su mal torneo, el vigente campeón está en el octavo puesto y le bastará vencer a Querétaro en La Corregidora para clasificar; para pelear por el título, los Gallos deben ganar por diferencia de seis tantos y esperar combinación de resultados.

León vs. Cruz Azul

León se jugará su última carta al recibir a Cruz Azul. De ser sotanero, ahora La Fiera aún tiene una mínima posibilidad de Liguilla, aunque depende de la victoria y de que Tigres pierda y Monarcas, Pachuca y Veracruz no ganen. La Máquina sólo juega para abonar a su próxima lucha por la permanencia. No obstante, el entrenador español Paco Jémez seguirá el próximo torneo como estratega del Cruz Azul, confirmó el jueves la directiva.

Juárez vs. Lobos BUAP

Dos sorpresas en el torneo, los ‘matagigantes’. Lobos BUAP se agenció el primer episodio de la Final del Clausura 2017 en el Ascenso MX y ganó 2-1 sobre Juárez el miércoles en el partido de ida. Los Bravos de Ciudad Juárez recibirán este sábado (8pm) a los Lobos BUAP en la vuelta. El ganador se medirá a Dorados, cerrando la serie en Culiacán, en busca de convertirse en el próximo ‘Benjamín’ de la Primera División.

Jornada 17

Sábado 6:

Querétaro – Tigres 5pm

León – Cruz Azul 7:06pm

Monterrey – Morelia 9pm

Atlas – Jaguares 9pm

América – Pachuca 9pm

Necaxa – Guadalajara 9pm

Tijuana – Veracruz 9pm

Domingo 7:

Pumas – Puebla 12pm

Santos – Toluca 6pm

Clasificación: Tijuana* 28, Monterrey* 27, Atlas* 26, Guadalajara* 26, Toluca* 26, Santos* 25, América 24, Tigres 22, Morelia 21, Pachuca 21, Veracruz 21, León 20, Necaxa 20, Querétaro 19, Cruz Azul 18, Pumas 18, Jaguares 16, Puebla 13.

-Los ocho primeros clasifican a la Liguilla.

(*) Clasificados ya a la Liguilla.