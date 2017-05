‘Canelo’ Álvarez: ‘Cuando nací yo ya se había repartido el miedo’

CHICAGO – El púgil tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez derrotó sin despeinarse al sinaloense Julio César Chávez Jr. este sábado 6 de mayo en el T-Mobile de Las Vegas.

La esperada ‘Guerra Civil’ del boxeo mexicano que habían presentado se quedó en un monólogo del ‘Canelo’ que se cansó de golpear con combinaciones de todos los tipos y exhibirse en el ring ante un ‘manso’ Chávez Jr. que nunca dio la talla, nunca opuso resistencia y dio realmente lástima por la impotencia mostrada arriba en el cuadrilátero y por su estirpe.

“Me ganó en la distancia y velocidad. Estaba fuera de distancia y ‘Canelo’ es un buen peleador que está muy activo”, dijo Chávez.

“Yo quería boxearlo y fue cuando se fue a las cuerdas. Pero me faltó tirar más golpes. Si lo hubiera atacado me hubiera contraatacado más. Intenté hacer la pelea que Nacho (Beristáin) me dijo pero no estoy muy acostumbrado a boxear con ese estilo”, añadió el sinaloense.

Sin más historia, ‘Canelo’ se llevó la victoria por decisión unánime y los tres jueces lo dieron como ganador de los 12 asaltos pactados con cartulinas iguales de 120-108 mientras el público, que entró esperando una batalla entre dos mexicanos, abucheaba por el pobre espectáculo presenciado.

“Realmente pensé que iba a salir a intercambiar golpes pero se movió mucho y no tiró casi. Yo me quedaba en las cuerdas para intercambiar golpes pero no quiso. Quería darle al público una gran pelea e hice todo posible para eso. Pero mostré algunas cosas que puedo hacer arriba en el cuadrilátero, y puedo hacer mucho más”, dijo ‘Canelo’.

“La rivalidad que existía entre él y yo fue una inspiración para mí y para demostrarle a la gente que no sólo sé noquear, sino también boxear, moverme y hacer todo ante un boxeador más grande y más fuerte. Hice lo que tenía que hacer para ganar”, añade el tapatío.

‘Canelo’ se pudo dar el lujo de hasta probar cosas nuevas como no sentarse entre asalto y asalto de la pelea.

“Quise experimentar algo nuevo, siempre que hago sparring no me siento y me siento bien. Realmente me sentí mejor no sentándome”, afirmó ‘Canelo’, que se llevó una bolsa de 25 millones de dólares más el porcentaje del Pago por Evento. “Le dije a mi esquina que no me iba a sentar hasta que fuera necesario y no fue necesario en toda la pelea”.

Chávez Jr., de 31 años, deja su marca en 50-3-1, 32 KOs y su carrera profesional pendiente de un hilo tras esta derrota con tal mala imagen que viene a engordar una racha negativa en los últimos cinco años.

“Con este peso (164.5 libras) me sentí un poco débil y no sentía mi fortaleza, por eso no pude tirar todos los golpes que hubiese querido. Creo que lo mejor para mí es quedarme en las 168 libras, porque aquí no sentí la fortaleza que habitualmente tengo”, dijo Chávez Jr., que no obstante se llevó una bolsa garantizada de 6 millones de dólares.

Todo lo contrario sucede con ‘Canelo’, de 26 años, que mejoró su marca a 49-1-1, 34 KOs para erigirse como el gran rey del boxeo mexicano, la mayor estrella boxística del Pago por Evento en la actualidad y listo para encarar grandes retos, algo que hizo desde el ring al más puro estilo de ‘Hollywood’ solo instantes después de despachar al Júnior.

“¡Golovkin tu eres el siguiente mi amigo. ¿Dónde estás?!”, gritó ‘Canelo’ en inglés por el micrófono de HBO.

Fue entonces cuando apareció el púgil Gennady Golovkin camino del ring con música y todo como si fuera a subir a pelear en ese instante. Algo que no habría sido problema porque ‘Canelo’ estaba completamente fresco y entero.

‘GGG’, invicto en 37 peleas, 33 de ellas resueltas por la vía del cloroformo, es el peleador más temido y en forma en la actualidad, teniendo fama de ser una máquina de noquear a todos sus rivales.

“La pelea está confirmada para el 16 de septiembre. Nunca le he tenido miedo a nadie desde los 15 años que peleo profesional. Cuando nací yo ya se había repartido el miedo”, dijo ‘Canelo’.

Golovkin es campeón del peso medio de la CMB, AMB, FIB y OIB, cinturones que expondrá en la pelea ante el púgil mexicano.

“Estoy muy contento pero va a ser una historia diferente, un estilo diferente y un gran drama. Será el mayor oponente en mi carrera y estaré listo”, dijo el púgil kazajo de 35 años.

El promotor Óscar de la Hoya comentó que en los próximos días se conocería la sede de la pelea, ya que hay interés de varias plazas alrededor del mundo como Dubái y Mánchester.