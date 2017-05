El ‘Bigotón’ anuncia su salida del América

CIUDAD DE MÉXICO – El técnico argentino Ricardo La Volpe anunció este domingo su salida del Club América al señalar que los ciclos se cumplen, sobre todo en un club con exigencia de títulos, los cuales no se los pudo entregar.

Después de una reunión con jugadores y directiva de las Águilas, el estratega abandonó el Nido de Coapa y comentó que el no haber llegado al objetivo de la Liguilla y sobre todo al del título, marcó la decisión de su adiós.

“Hay veces que hay que pensar que los ciclos se cumplen. El no haber llegado a un objetivo que es muy importante para una institución tan grande como el América, una Liguilla, pero lo más importante es haber estado en el América. Agradecido estoy con la invitación que me hizo el América para estar en los primeros planos”, declaró La Volpe.

El ‘Bigotón’ hizo un breve resumen de su paso con las Águilas al hablar acerca del subcampeonato en el Apertura 2016, de su racha de invicto y de la participación en el Mundial de Clubes.

“En la vida si Dios dice que así debieron haber pasado las cosas, estoy agradecido. Estoy agradecido porque mis jugadores me aceptaron, se mataron dentro de la cancha y pensas que si hubiesen estado las contrataciones en ’10’, todos los lesionados que tuvimos, pero hay que buscar lo bueno, hubo un chico de 16 años que llegó a ser titular, que es Diego (Lainez), lo que viene haciendo Marín, lo que hizo Edson Álvarez, hubo cosas positivas”, dijo.

“Pero esta institución y los aficionados quieren títulos y hay que respetar eso”, añadió.

La Volpe valoró como ser humano y como técnico su estancia en Coapa.

“Siempre, cada vez que pasas por un equipo te deja enseñanza, te deja algo. Pero en los últimos 3 partidos, lo que pasó con Santos, lo que pasó con Atlas, lo que pasó con Pachuca, ustedes saben que de 21 puntos antes habíamos hecho 17 y si me hubieran preguntado que de los últimos 9 no iba a sacar un punto para entrar a la Liguilla probablemente no lo creía, pero la regularidad del equipo se venía demostrando”, mencionó.

“Hoy estoy más allá con el de arriba aquí en la tierra. Si el de arriba dijo te vuelve a pasar, porque ya me pasó una vez, ya perdí un campeonato, ya perdí una Liguilla, por algo será y habrá que seguir aprendiendo de situaciones y aceptar”, dijo.

La Volpe, quien se despidió de sus futbolistas, no quiso declarar si la salida de Ricardo Peláez de la directiva influyó en la caída del equipo en las últimas jornadas.

Con su nuevo revés, La Volpe llegará a 24 años sin ganar un título de liga en México luego de conquistar su única corona en 1993 con el Atlante.

El efecto Peláez derrumbó todo el semestre para el América.

Justo desde la salida de su presidente deportivo, las Águilas se fueron a pique y cuando parecían salvar con tinte dramático el pase a la Liguilla, Pachuca se los impidió al derrotarlas 3-2 en el Azteca.

América se quedó fuera de la Fase Final, sólo un gol que hubiera dado un punto fue la diferencia entre la vida y la muerte, para su segunda derrota en casa en todo el Clausura y su tercera en fila en el cierre del torneo.

Adiós al objetivo de 11 Liguillas consecutivas. América quedó eliminado del torneo. Y Pachuca también dijo adiós.

El drama del descenso

Lloren, griten… ¡Monarcas es de Primera División!

El sufrimiento del Morelia sólo podía tener un desenlace como el del sábado en Monterrey, dramático, en el que un gol de Raúl Ruidiaz en la compensación valió la permanencia tras el 2-1 sobre Rayados.

Un gol que tocó las fibras más sensibles de cada jugador de Monarcas, que hicieron la gesta tras tres años de sufrimiento, que no contuvieron el llanto como ocurrió con Sebastián Sosa, Gabriel Achiller y Ruidiaz, el hombre que los llevó a gritar que son del Máximo Circuito e, increíblemente, clasificados a la Liguilla como octavos.

Mientras que los Jaguares se extinguieron en el último segundo. Mostraron valentía y vencieron 1-0 al Atlas, pero no dependían de sí mismos y el Morelia los empujó al descenso.

Se corona Lobos BUAP

Los Lobos BUAP se coronaron por primera vez en la Liga de Ascenso MX tras derrotar con global de 4-2 al FC Juárez.

En el duelo del sábado, disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez, los universitarios se impusieron 2-1 a los Bravos, quienes únicamente habían perdido un partido en casa.

Ahora tendrán que jugar contra los Dorados de Sinaloa el 13 y el 27 de Mayo para tratar de subir al Máximo Circuito.

Jornada 17:

Querétaro 1-5 Tigres

León 1-2 Cruz Azul

Monterrey 1-2 Morelia

Atlas 0-1 Jaguares

América 2-3 Pachuca

Necaxa 0-0 Guadalajara

Tijuana 1-0 Veracruz

Pumas 0-1 Puebla

Santos – Toluca (domingo 6pm)

Clasificación: Tijuana* 31, Monterrey* 27, Guadalajara* 27, Atlas* 26, Toluca* 26, Tigres* 25, Santos* 25, Morelia* 24, América 24, Pachuca 24, Cruz Azul 21, Necaxa 21, Veracruz 21, León 20, Querétaro 19, Jaguares 19, Pumas 18, Puebla 16.

(*) Clasificados a la Liguilla