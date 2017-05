La Champions busca finalistas

El At. Madrid del 'Cholo' Simeone se conjura para intentar remontar la eliminatoria ante el Real Madrid tras perder 3-0 en la ida. Getty

MADRID – El Atlético de Madrid se conjura a la remontada en el estadio Vicente Calderón ante el Real Madrid para prolongar sus expectativas en la Liga de Campeones que tiene a tiro el Juventus y lejos del alcance el Mónaco, amparado en un ‘milagro’ en Turín para firmar un marcador histórico y alcanzar su segunda final en la competición.

El Real Madrid, vigente campeón, y el Juventus, asoman como favoritos para Cardiff el próximo 3 de junio. Sin embargo, tanto el Atlético como el Mónaco se aferran a los noventa minutos restantes en las semifinales para sobrevivir en el torneo.

El último encuentro europeo en el Vicente Calderón aguarda una actuación épica del conjunto de Diego Pablo Simeone para recuperar las opciones que, en gran parte, enterró hace una semana en el Santiago Bernabéu.

El Atlético de Madrid pretende derribar la historia y terminar con la leyenda negra contra su vecino en Europa. En las cuatro ocasiones en las que ambos coincidieron en el Viejo Continente, todas en la Champions, fue el equipo blanco el que salió airoso. Dos de ellas fueron finales. Las que han protagonizado en las tres últimas ediciones. Y otra en cuartos de final.

Pero solo una vez en las cuatro últimas décadas el Atlético ha ganado al Real Madrid por más de tres goles. Aunque la última fue hace dos años en la Liga, cuando se impuso por 4-0. Y ningún equipo ha remontado una diferencia de dos goles en la ida de una semifinal de Champions.

El conjunto de Simeone, que sigue con los problemas en el lateral derecho tal y como sucedió en la ida, está inmerso en su sexta semifinal en la Copa de Europa -tres clasificaciones y dos eliminaciones-, la tercera en cuatro años.

“El miércoles tenemos un partido imposible para muchos, para nosotros no. Lo dije después del partido ante el Real Madrid. Les dije a los futbolistas que es difícil. Nos enfrentamos al mejor equipo del mundo, pero creo que se puede, si no fuese así, no lo diría. Si estamos todos juntos y entendemos que esto es una semifinal de Copa en nuestra casa, tendremos nuestras opciones”, valoró el ‘Cholo’ Simeone, quien confesó que se emocionó el sábado con la respuesta de la afición, que llenó el Calderón y se quedó 15 minutos en la grada después de la victoria (1-0) ante el Eibar para animar los jugadores de cara al miércoles, que volvieron al césped a petición del público.

El Atlético Madrid no ha perdido en ninguno de sus cinco partidos en casa en semifinales. Aunque en esta ocasión necesita superar el 3-0 que encajó en la ida.

El Real Madrid, que disfruta de su séptima semifinal seguida, la duodécima en total, ha salido airoso de sus últimas cinco semifinales en la Liga de Campeones. Sin embargo, el conjunto blanco, invicto en el torneo en la presente edición, solo ha ganado uno de sus últimos siete encuentros como visitante en las semifinales.

Mientras, el Mónaco se aferra a un ‘milagro’ para prolongar su sueño en la máxima competición continental. El conjunto francés, revelación de la competición, tiene que dar la vuelta en Turín a la desventaja de dos goles que obtuvo en el estadio Luis II.

El Juventus, por su parte, busca su tercera victoria seguida en eliminatorias a doble partido contra el Mónaco para alcanzar su segunda final en la Champions en los últimos tres años.

El equipo de Massimiliano Allegri tiene todo a favor tras el doblete del argentino Gonzalo Higuaín en el choque de ida. La historia, además, está del lado italiano. El Mónaco, que tenía a mano su segunda final en la competición tras la del 2003-2004, nunca ha ganado en Italia en las siete ocasiones en las que ha viajado.

Además, solo en dos ocasiones un equipo ha dado la vuelta a una eliminatoria tras perder en su campo en el choque de ida. Y nunca fue con un 0-2. Ambas fue con 0-1. El Ajax, en la 1995-96 y el Inter

de Milán con el Bayern en la 2010-11.

El Juventus tiene a tiro la final. No ha encajado goles en los cinco partidos de eliminatorias del torneo. Y solo le han marcado dos tantos en lo que va de temporada en Europa.

El Mónaco, que disfruta de su cuarta semifinal de la Copa de Europa, y la primera desde 2004, nunca ha ganado fuera de casa en unas semifinales de la Champions.

Vuelta de semifinales

Martes 9 (1:45pm):

Juventus (ITA) – Mónaco (FRA) (ida: 2-0)

Miércoles 10 (1:45pm):

At. Madrid (ESP) – Real Madrid (ESP) (ida: 0-3)