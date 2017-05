Los Contreras le dan sabor mexicano al Olympiacos de Chicago

CHICAGO – El club Olympiacos, uno de los dos grandes del fútbol de Grecia, fue fundado por griegos e históricamente ha sido un símbolo del deporte helénico en la ciudad de Atenas.

Pero esas cuestiones de la globalización actual, los hispanos le están dando cada vez más una sazón especial al club de El Pireo, el puerto de Atenas. Los mexicanos Nery Castillo y Alan Pulido pasaron por el equipo y actualmente el argentino Alejandro ‘Chori’ Domínguez es un ídolo de su hinchada.

Aquí en Chicago, la filial del club griego cuenta con un gran porcentaje de jugadores de origen mexicano y un caso notable es el de la familia Contreras. El padre Jesús, nacido en Ciudad de México y aficionado del Cruz Azul, es entrenador de cinco equipos del Olympiacos en Illinois y cinco de sus hijos nacidos en Estados Unidos juegan en diversas categorías: Ismael, de 17 años, es defensa central; Sebastián, de 15, es portero al igual que Abraham, de 10 años; Fabián, de seis años, es defensa y la pequeña Emily, de cinco, juega en el programa ‘Tots’ para los más chicos del club. Como si esto no fuera suficiente la madre de todos los niños, María, se encarga de los registros de jugadores del club en el área de Chicago.

El caso de una familia completa que forma parte del Olympiacos es tan inusual que el propio club publicó una nota al respecto en su website en Grecia. Y el periódico Gavros de Atenas también presentó un artículo unas semanas atrás sobre la familia Contreras. En ella se describe un largo camino y un extraño paralelismo, desde marzo de 1925 cuando los cinco hermanos Andrianopoulos fundaron el club hasta hoy, 92 años más tarde, cuando cinco hermanos -y su padre- visten los mismos colores de la filial del Olympiacos en Chicago.

“Cuando me invitaron a trabajar aquí, me contaron la afiliación que tenemos con el club de Grecia”, dijo Jesús Contreras, entrenador y padre de las cinco jóvenes promesas. “Eso es lo que buscamos para los chavos y es muy bueno lo que pone el club sobre la mesa para los niños. Por eso, fue fácil la decisión de venir a este club”.

Contreras, ex entrenador de las Chivas de Bolingbrook, es una de esas personas que parece vivir días de más de 24 horas. Por las mañanas se levanta a las 4 am para arribar a su puesto de encargado de producción de la empresa Bosh a las 5 am. De allí sale a las 3:30 de la tarde y a las 5 o 5:30 pm ya está entrenando alguno de sus cinco equipos hasta las 7 u 8 de la noche. Además los jueves, sábados y domingos está al costado de la cancha dirigiendo partidos de sus equipos.

Los Contreras parecen tener un gen especial para la alta competencia porque la hija mayor, Abigail, quien no juega al fútbol, estará representando próximamente a Estados Unidos en un encuentro de baile en Croacia. El viaje será el segundo de un integrante de la familia a Europa en dos años: en abril de 2016 Jesús Contreras llevó a sus hijos Ismael y Sebastián junto a un equipo de menores de 18 años para jugar contra academias del Olympiacos en Grecia.

“Allá en Grecia hay más pasión para jugar al fútbol y al jugar con los griegos hay una intensidad diferente”, comentó Ismael Contreras, quien quedó impresionado al platicar con Alan Pulido durante el viaje de 2016 y al observar entrenamientos del equipo profesional del Olympiacos. “Me llamó la atención la intensidad del entrenamiento y que practican mucho lo que parece más sencillo, estuvieron como una media hora practicando en un círculo hasta hacerlo perfecto”.

Griegos y mexicanos

“Yo calculo que un 50 por ciento de nuestros jugadores es de origen hispano”, indicó Yiannis Kosmas, director de operaciones del Olympiacos de Chicago. “Griegos tenemos mayormente en nuestros equipos de Park Ridge pero hay equipos en Plainfield que tienen una gran mayoría de hispanos”.

En el club militan varios talentos hispanos y algunos de ellos están al más alto nivel in Illinois. Tal es el caso de Missael Rodríguez, un jovencito que lleva ese nombre porque su padre idolatraba al gran Missael Espinoza de las Chivas de Guadalajara. Rodríguez, un delantero con olfato goleador, fue el máximo anotador del otoño en la división Premier 2 de la NISL (Northern Illinois Soccer League), una de las ligas estatales de alto nivel en la categoría Sub 14, y juega con equipos de la Sub 16 a pesar de ser dos años menor.

El año pasado Rodríguez quedó entre los tres finalistas de Illinois en el programa de la Federación de Fútbol de Estados Unidos y viajó a Arizona, donde visores nacionales escogieron una selección nacional Sub 14 para ir a competir a España. A pesar de anotar cinco goles en tres partidos, el joven Rodríguez no fue seleccionado para viajar a Europa.

“Hay mucha política y a veces no se sabe qué pasa”, opinó Kosmas, director de operaciones del Olympiacos. “Marcar cinco goles en tres partidos en ese nivel es algo grande y no entendemos cómo no lo eligieron, incluso algún entrenador le dijo a su padre que el chico iba a ir a España”.

De todos modos Rodríguez ya viajó a Grecia dos veces para ser observado por reclutadores del Olympiacos y se mantiene como una futura opción para el club.

Según Niko Mirtsekis, director general de entrenadores del Olympiacos de Chicago, Rodríguez tiene las condiciones para triunfar en el fútbol.

“Es un jugador de un estilo parecido a (Sergio) Agüero del Manchester City, le falta moverse un poco más y tiene la cabeza y las condiciones; si trabaja más duro quizás algún día puede estar jugando en algún lado”, comentó Mirtsekis.

Mirtsekis conoce del tema y no es un entrenador común en Chicago porque su pasado es mucho más glorioso que el de la mayoría de los técnicos locales. Como jugador del Panionios, AEK, Iraklis y Aris de Grecia, compitió en copas europeas y guarda en su memoria algunos partidos ante equipos como Milan, Ajax y Glasgow Rangers, entre otros. Además es dueño de un récord que aún se mantiene en la liga griega: anotó 10 goles de cabeza en una temporada y nadie ha conseguido superar esa marca. Mirtsekis fue jugador de la selección Sub 17 de Grecia y también jugó en la selección mayor, donde tuvo como compañeros a varios jugadores que disputaron el Mundial de 1994 en Estados Unidos.

Mirtsekis no es el único técnico extranjero del Olympiacos en Chicago, que cuenta con entrenadores de diversos orígenes. Uno de ellos es el panameño Arnoldo Vázquez, quien se ocupa de clases de habilidades especiales con varios equipos y está a cargo de los niños más pequeños del club, los chiquitos de tres años que integran el programa ‘Tots’.

“Es increíble la paciencia que tiene con los más chiquitos, tiene la paciencia de un caballo”, dijo Kosmas. “Es que fue entrenador de los ‘Special Olympics’ (Juegos Olímpicos para Incapacitados) de Panamá durante tres años”.

Otros que tienen paciencia y trabajan duramente para mejorar en el fútbol con la esperanza de cumplir algún día un sueño en una cancha son los propios jugadores juveniles del Olympiacos. Como dijo el joven Ismael Contreras, “claro que me gustaría jugar un día en el Olympiacos (de Grecia), es un sueño, o en el Bayern Munich o donde pueda jugar”.

Olympiacos Soccer Club Chicago

-Club de fútbol juvenil

-15 equipos de 3 a 17 años

-Equipos en Park Ridge, Plainfield, Hinsdale y Deerfield

-Website: www.olympiacoschicago.com

-Teléfono: 847-306-3399

-Contacto: info@olympiacoschicago.com