Tigres y Diablos acarician semifinales de Liga MX

MÉXICO – Con dobletes de André-Pierre Gignac y Jesús Dueñas, los Tigres tomaron ventaja en la ida de los Cuartos de Final, al vencer 4-1 a los Rayados en el Clásico Regio 111, en el Estadio Universitario.

Parece que el día que los Tigres echen fuera al Monterrey en una Liguilla está muy cerca de llegar. Después de cuatro eliminaciones en la Liga MX, esta vez los felinos tienen todo para ponerle un alto al dominio albiazul y avanzar a las Semifinales del Clausura 2017.

Monterrey necesita una hazaña, ganar por tres goles o más el próximo sábado en el BBVA Bancomer, para avanzar.

El grito que dio Dueñas tras anotar el cuarto gol de Tigres se escuchó en toda la Ciudad, y es que para el jugador y la afición de Tigres tuvo un sabor especial.

“Ya nos la debíamos a nosotros mismos, a nuestras familias a toda esta gente que cada 15 días está llenando el estadio, se la debíamos”, expresó Dueñas.

“Pero no hay que confiarnos, en el futbol nada está escrito y de nada va a servir sacar una buena ventaja y confiarnos el sábado y que nos den la vuelta. Hay que ir con todo, descansar estos días para en la Vuelta sacar la victoria en la cancha de ellos, jugando al tú por tú. Cometeríamos un grave error si nos confiamos”, añade el volante mexicano de Tigres, quien advierte que ahora deben ser inteligentes y jugar con la desesperación de Rayados.

En tanto, Ismael Sosa aseveró que, pese a la abultada victoria, no se pueden relajar.

“Hay ir con todo el sábado para cerrar la serie, sería un error confiarnos, debemos seguir jugando de las misma manera y sacar el resultado en la cancha de ellos”, comentó.

El ‘Turco’ ve chance

Cargado de optimismo a pesar de la goleada, terminó el técnico del Monterrey, Antonio Mohamed, quien dijo que con el empuje de su gente van por los tres goles que requieren para dar la remontada en el juego de vuelta.

“No eso no, no podemos pensar eso (en estar liquidados), tenemos que luchar hasta el final, tenemos oportunidad todavía, faltan 90 minutos, muchas veces en casa hemos hecho más de tres goles y sabemos que es muy difícil, el último gol fue muy duro, pero no nos podemos rendir, tenemos que recuperarnos, recompensar y el sábado con nuestra gente salir a buscar el partido”, dijo Mohamed.

El ‘Turco’ cree que si son contundentes el sábado, la historia puede cambiar.

“Me hace pensar que fuese al revés la contundencia, no recuerdo muchas pelotas de nuestro arquero atajadas, más que nada fueron contundentes ellos y nosotros tuvimos y fallamos a la portería”.

Son unos Diablos

El Toluca también puso medio pie en Semifinales tras golear 4-1 al Santos, en la ida de Cuartos del Clausura 2017.

De la mano de sus más indisciplinados, los Diablos Rojos tomaron una ventaja que parece definitiva en el Estadio Corona.

Enrique Triverio y Rubens Sambueza reaparecieron con los escarlatas y fueron parte importante en el triunfo sobre los Guerreros, que deberán hacer la hombrada el sábado en el Estadio Nemesio Diez si quieren seguir en la lucha.

El entrenador del Santos, José Manuel de la Torre, aseguró que su equipo no bajará los brazos a pesar de haber sido goleado ante el Toluca y buscará vencer el sábado al rival.

“Hay una situación clara, nosotros nos podemos equivocar pero no vamos a bajar los brazos, el que baja los brazos aquí está fuera y así como nos ganaron, nosotros podemos hacerlo allá”, dijo ‘Chepo’ De la Torre .

“Es normal que el grupo esté apachurrado, ahora la estrategia cambia; todavía muchas cosas pueden pasar, accidentes o que estés de vena y las metas todas”, añadió el entrenador al ser cuestionado sobre cómo afrontar el partido de vuelta.

Toluca cumplió 100 años en la presente temporada, se ha preparado para celebrarlo con el título y ahora tiene todo a favor para eliminar al Santos y entrar en la semifinal.

“Ellos hicieron un buen partido y nosotros nos equivocamos en jugadas puntuales que costaron, luego no fuimos contundentes”, dijo De la Torre al tratar de explicar las causas del revés.

Puebla, en venta

La familia López Chargoy ya pinta su franja en la Primera División, tras anunciar que el Puebla está en venta.

Después del descenso de Jaguares el sábado pasado y que les hizo perder al menos 15 millones de dólares del valor de la franquicia, ahora están abiertos a negociar al Puebla, que además no renovó al técnico José Saturnino Cardozo.

El propietario Carlos Hugo López Chargoy reveló a ESPN que están abiertos a analizar las ofertas.

En meses pasados, se manejó la posibilidad de que Hugo Sánchez comprara al equipo. Por lo pronto, aún no existe una negociación formal con algún interesado.

-Con servicios de Reforma y EFE

Liguilla MX

Cuartos de Final

Partidos de ida:

Tigres 4-1 Monterrey

Santos 1-4 Toluca

Morelia – Tijuana (jueves 11, 7:30pm)

Atlas – Guadalajara (jueves 11, 9:30pm)

Partidos de vuelta:

Sábado 13:

Monterrey – Tigres 7pm

Toluca – Santos 9pm

Domingo 14:

Guadalajara – Atlas 6pm

Tijuana – Morelia 8pm