Spurs no contarán con Leonard para 2do duelo ante Warriors

SAN FRANCISCO (AP) — El coach de los Spurs de San Antonio, Gregg Popovich, descartó que Kawhi Leonard vaya a jugar en el segundo partido de la final de la Conferencia Oeste debido a una torcedura de tobillo izquierdo que el entrenador describió como una jugada “peligrosa” y “antideportiva” de Zaza Pachulia, de Golden State.

Leonard fue sometido a una tomografía por resonancia magnética el lunes, y Popovich no ofreció una fecha aproximada para el regreso del jugador.

“Veremos lo que indica la tomografía, pero obviamente no jugará mañana”, declaró Popovich.

Leonard abandonó el primer juego de la serie el domingo después de lesionarse nuevamente su tobillo en el tercer periodo, cuando el pie de Pachulia resbaló bajo Leonard tras un salto del delantero de Juego de Estrellas.

La jugada sucedió frente a la banca de los Spurs y Popovich se mostró molesto en ese momento y más molesto aún un día después de la derrota de San Antonio por 113-111 frente a los Warriors.

“Una defensa de dos pasos con el pie por delante no es adecuada”, afirmó. “Es peligrosa, es antideportiva. No es algo que alguien le hace a alguien más. Y este individuo en particular tiene antecedentes con este tipo de acciones”.

Popovich se refirió a un historial de jugadas riesgosas de Pachulia durante su etapa con Dallas en duelos ante los Spurs, entre ellas una falta flagrante cometida a Patty Mills, una jugada en la que el georgiano se aferró del brazo de Mills de una manera en que “pudo haberle fracturado el brazo”, de acuerdo con Popovich, y disputas con David West.

Después del partido, Pachulia negó haber intentado lesionar a Leonard y sus compañeros salieron en su defensa. Pero a Popovich sólo le preocupaba el resultado, no la intención.

“Dado que tiene antecedentes, uno no puede sólo decir, ‘Oh, es accidental. No tuvo la intención'”, dijo Popovich. “A nadie le importa cuál fue su intención. ¿Han escuchado sobre el homicidio involuntario? Uno también va a prisión, creo, cuando escribe un mensaje por celular y termina matando a alguien aunque podría no tener la intención de hacerlo. Lo único que me importa es lo que vi. Lo único que me importa es lo que sucedió y el historial exacerba toda la situación y me molesta mucho”.