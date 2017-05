Problema de suspensión abrevia debut de Alonso en Indy

INDIANÁPOLIS (AP) — Fernando Alonso debutó formalmente el lunes en las sesiones de práctica de la IndyCar.

Pero las condiciones de la pista cambiaron drásticamente, en comparación con las que el piloto español encontró a comienzos de mayo, cuando hizo su primera visita a Indianápolis. Un problema en la suspensión trasera del bólido obligó a que el equipo abreviara la sesión.

Así, Alonso encontró que hay todavía mucho que aprender durante los próximos 10 días.

Se trata de un reto, incluso para un piloto que fue monarca de la Fórmula Uno. Alonso completó sólo 20 vueltas en su primera práctica formal para las 500 Millas de Indianápolis. Finalizó 19no en la primera jornada, tras alcanzar las 223,025 millas (355,84 kilómetros) por hora en su vuelta más rápida.

“Hoy estaba más feliz. Me he sentido mejor en el auto”, afirmó. “De modo que sí, definitivamente he tenido un mejor día y un mejor sentimiento. Fui capaz de conducir el auto hoy. Me falta mucho trabajo y aprendizaje, pero definitivamente siento que he dado algunos pasos importantes hoy”.

Para Alonso, se trata del comienzo de un periodo de preparación de dos semanas.

Aunque algunas escuderías aprovechan las primeras prácticas para hacer ajustes significativos y simular las condiciones de la carrera, Andretti Autosport prefirió que Alonso corriera en el tráfico durante los últimos 60 minutos de la sesión, que suelen ser caóticos.

Los problemas de suspensión obligaron a abortar esos planes. Alonso deberá esperar ahora a este martes por la tarde, cuando se reanudarán las prácticas.

Pero tiene todavía muchas oportunidades para sacarle el mayor jugo a su auto en esta categoría.

Quedan cuatro días completos de práctica antes del sábado, cuando comienza la clasificación. El domingo, los nueve punteros se disputarán la pole, antes de otras dos sesiones de prácticas para la carrera del 28 de mayo.

“Pienso que lo más difícil será la carrera en sí misma”, previó Alonso. “Uno sabe que muchas cosas pueden pasar en una carrera como ésta, con tanto tráfico. Hay que aprender todos lo truquitos y aprovechar el desempeño del auto en cierto punto de la carrera. Todo eso sólo se aprende con la experiencia”.