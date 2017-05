‘Tuca’ y ‘Piojo’ encienden su rivalidad previo a su duelo en la Liguilla MX

CIUDAD DE MÉXICO – Miguel Herrera y Ricardo Ferretti encendieron de nueva cuenta la rivalidad entre Tijuana y Tigres.

Previo a que ambos equipos choquen por la ida de las Semifinales del Clausura 2017 del fútbol mexicano en el Estadio Universitario, el ‘Piojo’ arremetió contra el ‘Tuca’ luego de que el estratega felino señalara que Herrera dirige a los canes al mismo tiempo que ya tiene un contrato con otro equipo, pues se rumora que será el nuevo técnico del América cuando finalice el torneo.

“Solamente que él (Ferretti) me haya cerrado el contrato, si me lo cerró como los logra cerrar y con lo que cobra él, extraordinario, viviré cinco o seis años tranquilo”, dijo el ‘Piojo’ en tono irónico.

“Solo que él lo haya visto porque yo no he firmado nada, tengo contrato hasta diciembre con Xolos y con nadie más. Ojalá y lo haya cerrado él”, añade.

Y es que la rivalidad entre ambos entrenadores subió de temperatura desde hace algunas semanas, cuando el brasileño llamó “hociconcito” al ex DT del América.

“Lo que dijo la vez pasada cuando me dijo: ‘Cállate el hocico, Miguel’, pues ahora que se calle el hocico él porque si hay un contrato que de perdido me lo enseñe o que me diga por cuánto me arregló”, añadió Herrera en entrevista con Fox Sports.

El lunes, en tono de broma, el ‘Tuca’ idolatró al técnico de Xolos por su habilidad de estar en dos escuadras.

“El ‘Piojo’ es mi ídolo, dirijo a un equipo y ya estoy contratado con otro, yo quisiera saber cómo se hace esto. Yo hago esto aquí y me cuelgan del poste más alto y de la parte más débil que tenga. Increíble, ‘Piojito’, eres mi ídolo”, dijo Ferretti en la Cueva de Zuazua.

Pero de respeto también viven Xolos y Tigres, porque así como Herrera ironizó contra el ‘Tuca’, también aceptó que los felinos son la escuadra en mejor forma de los cuatro clubes que restan.

El DT de los fronterizos no tomó en cuenta los 25 puntos que logró su rival para acceder a la Liguilla porque sabe que eso desaparece a la hora de eliminarse directamente, algo en lo que Ferretti es un especialista.

“No es que quieras enfrentar a Tigres o no, si quieres llegar a ser campeón, si quieres llegar a una Final tienes que jugar contra los que te toquen, y hoy tenemos al equipo más fuerte, más sólido, con nombres, al campeón. Estamos listos para enfrentarlo y vencerlo para acceder a la Final.

“Hay que estar concentrados porque Tigres es un equipo que cierra bien, sus figuras están retomando el nivel que nos acostumbran a tener con esa calidad de jugadores, estando conscientes de eso hay que tratar de vulnerarlos”, explicó Herrera.

Ferretti utilizó un discurso similar, en el que mostró su respeto a los Xolos.

“Vamos a enfrentar al superlíder del campeonato, el que hizo más puntos y mejor jugó”, afirmó ‘Tuca’.

El matador en Liguillas

André-Pierre Gignac es todo un rey del gol, así lo demuestran sus 14 tantos en Liguilla que lo tienen como el mejor romperredes de los jugadores que todavía están en competencia del Clausura 2017.

El delantero francés de Tigres acumula esta cifra en tres Fiestas Grandes: Apertura 2015 y 2016 y la actual; en ésta última marcó cuatro veces en la serie de Cuartos ante Monterrey.

Gignac supera por mucho al segundo lugar en la lista de anotadores activos, quien es Antonio Naelson ‘Sinha’ del Toluca que con cinco anotaciones lo persigue.

En la tercera posición se encuentran Paulo da Silva, del Toluca, y Jorge Iván Estrada, también del cuadro regio, ambos con cuatro goles.

Toluca-Chivas: espadas en alto

Difícil pero pareja, así ve Paulo da Silva la Semifinal ante las Chivas.

El defensor de los Diablos aseguró que si quieren acceder a la Final del Clausura 2017 tendrán que mejorar lo hecho en Cuartos, pues se enfrentan a un cuadro dinámico y que sabe atacar.

Además consideró que las posibilidades entre Toluca y Chivas están 50-50 ya que son equipos grandes que tienen la exigencia de pelear el título.

“No tenemos excusas de hacer un gran partido, el favoritismo para mí es 50-50 por más que definamos fuera o en casa, eso no te da la pauta de ser el favorito porque en esta Liga el que está mejor y el que cometa menos errores termina pasando la serie.

“Si queremos estar en una Final tenemos que dejar fuera a un grandísimo rival, a un equipo con mucha dinámica y para eso el jueves tenemos que hacer un partido perfecto”, dijo Da Silva.

El capitán está consciente de que el equipo debe corregir los errores cometidos ante Santos e incomodar a los jugadores del Rebaño.

SEMIFINALES CLAUSURA 2017 MEXICANO

Toluca vs. Guadalajara

Ida: Jueves 18, 7:30pm en Estadio Nemesio Diez

Vuelta: Domingo 21, 6:06pm en Estadio Chivas

Tigres vs. Tijuana

Ida: Jueves 18, 9:30pm en Estadio Universitario

Vuelta: Domingo 21, 8pm en Estadio Caliente