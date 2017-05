Nacional empata con Zulia en tenso duelo de Libertadores

Dejar fuera a Sharapova de Francia no apaga polémica

El tenis no cuenta con un criterio cristalino y expedito para dilucidar el caso particular de Maria Sharapova. ¿Tiene un jugador el derecho o no de recibir invitaciones a torneos si viene de cumplir una suspensión por dopaje y su ranking no le alcanza? Por ahora, cada torneo debe decidir por su cuenta si invita … Seguir leyendo Dejar fuera a Sharapova de Francia no apaga polémica →