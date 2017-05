Cristante: ‘No hay que demostrar nada’

TOLUCA – A Hernán Cristante sólo le importa llevar a Toluca a la Final del fútbol mexicano, y lo que piensen de su trabajo o de su equipo… no le interesa.

El estratega de los Diablos señaló que en la Semifinal frente a Guadalajara, uno de los llamados cuatro grandes, no está en juego el prestigio, pues ya se acostumbró a que el club mexiquense no sea considerado en ese grupo a pesar de ser el tercero con más títulos.

“No hay que demostrar nada. Lo único que ha cambiado es que la gente de Toluca se volvió más exigente, quiere jugar bonito, quiere ganar goleando, está bien, me parece loable porque el equipo lo ha buscado, lo ha hecho y lo ha merecido. Hoy todo lo demás entra en una vasijita donde le pongo una tapa y no me interesa”, mencionó.

“No me interesa demostrar que somos buenos técnicos, que somos un gran equipo, no me interesa demostrar o convencer, hay que hacerlo, son instancias donde la diferencia está en lo que haga el equipo como equipo, no en lo que digan o en los rótulos que pongan, eso es lo de menos”.

Cristante también respondió con ironía a los cuestionamientos sobre el funcionamiento de su equipo, tras lo visto en la Vuelta de los Cuartos de Final.

“A nosotros nos alcanzó siendo un equipo feo, desagradable, que pierde, que deja una mala imagen, con un técnico sin experiencia, hoy estamos nosotros acá, entonces eso me da la confianza”, expresó.

“El equipo está bien, con muchas ganas y es una Semifinal y se juega para pasarla, son dos partidos y no hay que guardarse nada”.

Cristante consideró que Toluca basa su juego en la colectividad y Chivas apuesta más a las individualidades.

“Son dos equipos que normalmente proponen, las capacidades de los dos equipos son diferentes y está muy marcado”, analizó.

“A nosotros nos gusta la posesión del balón, triangular, llegar por los costados, tratar de abrir opciones, no somos un equipo vertical, no buscamos mano a mano por fuera o individualidades, no podemos jugar de esa manera”.