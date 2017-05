Nikolic, el nuevo ‘depredador’ de la MLS

CHICAGO – El Chicago Fire sigue intratable esta temporada en su casa del Toyota Park, donde continúa invicto tras derrotar el miércoles sin ningún problema por 3-0 al actual colista de la MLS, el Colorado Rapids.

Una victoria que eleva al Fire al sexto lugar en la Conferencia Este con 18 puntos gracias a esa fortaleza como local, donde lleva sumados 16 puntos fruto de cinco triunfos y un empate en seis partidos y donde acumulan 15 goles a favor por sólo tres en contra.

El gran protagonista de esta buena racha y del triunfo del miércoles fue nuevamente el delantero Nemanja Nikolic, que con sus dos goles anotados, sigue demostrando su letal contundencia de cara a las porterías contrarias y ya se coloca como máximo goleador de la MLS con 10 goles anotados en 11 partidos.

“Intento hacer mi trabajo, como siempre”, afirma Nikolic. “No pienso en esas cosas. La temporada es larga y quedan muchos partidos. Claro que cada delantero quiere anotar en cada partido y ser el máximo goleador al final de temporada, pero todavía es pronto para hablar de eso”.

Nikolic, que supera por un tanto en la tabla de goleadores al delantero mexicano del Houston Dynamo Erick ‘El Cubo’ Torres (10), lleva cuatro partidos consecutivos anotando gol, algo que no hacía ningún jugador del Chicago Fire desde Mike Magee en 2013. Aunque lo del serbio tiene mucho más valor porque acaba de llegar este año al equipo y a la MLS y todavía está en proceso de adaptación.

“Lo más importante es que el equipo está jugando muy bien”, afirma Nikolic, de 29 años. “No hago nada especial. Mis compañeros están haciendo un fantástico trabajo para mí y yo sólo estoy en el sitio adecuado. Tengo que agradecer a mis compañeros. Me he adaptado muy bien y rápido. Eso es lo más importante para mí, así como el equipo, nuestro juego y nuestro estilo. Tenemos 18 puntos, así que estamos haciendo un fantástico trabajo”.

Nacido en Serbia, internacional por Hungría y fichado este año por el Fire como jugador franquicia procedente del gigante club polaco Legia de Varsovia, con el que jugó los dos últimos años y con el que disputó la Champion esta edición y llegó a enfrentarse al Real Madrid en la fase de grupos, Nikolic se ha convertido rápidamente en el mejor atacante del equipo de Chicago y en la gran sensación de la MLS en este inicio de temporada.

“Yo no estoy sorprendido, pero sé que vosotros (prensa) sí”, afirma Veljko Paunovic, técnico del Fire. “Estábamos 100 por ciento seguros de lo que traíamos al vestuario y al equipo. Todo el mundo sabe que Nemanja está hambriento por anotar goles, pero entre tanto también ayuda mucho al equipo. Esa es la mentalidad y actitud que queremos en el equipo y afortunadamente estamos así todos en la misma página trabajando”.

“Cuando hablé con él antes de ficharlo me dijo que ‘no soy feliz cuando no gano y no anoto goles, así que siempre voy a intentar anotar y hacerlo lo mejor posible’. Este es un jugador probado, ya lo hizo en el pasado y además muy bien. Ahora llega a Chicago en su mejor momento y es muy importante para nosotros”, añade Paunovic.

El Chicago Fire visita este sábado 20 al DC United, donde la historia ya es muy diferente ya como visitante sigue sin poder ganar al sumar dos empates y tres derrotas. Aunque los capitalinos, penúltimos en el Este con 11 puntos, pueden ser una presa propiciatoria para romper esa mala racha fuera de casa.