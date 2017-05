Pachulia espera ambiente hostil en San Antonio

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — Stephen Curry apartó a Zaza Pachulia y dejó algo en claro al pivote de los Warriors: te apoyamos.

Otros compañeros en Golden State coincidieron.

Pachulia seguramente será recibido como villano en el tercer partido de la final de la Conferencia del Oeste el sábado en San Antonio, sin importar si ingresa o no a la cancha, por el simple hecho de haberse involucrado en la jugada en que resultó lesionado Kawhi Leonard en el primer duelo de la serie.

“Creo que será muy abucheado”, presagió su compañero Draymond Green. “Me ha tocado estar en esa situación. Será muy odiado, pero estará bien”.

Leonard se perdió el segundo encuentro después de lesionarse otra vez el tobillo izquierdo en el tercer periodo del primer duelo al caer sobre el pie de Pachulia tras saltar para encestar.

San Antonio sucumbió 113-111 sin él, desperdiciando la ventaja de 20 puntos de la que gozaba al medio tiempo, y el timonel de los Spurs, Gregg Popovich, estaba furioso. Al día siguiente, Popovich dijo que la jugada fue “peligrosa” y “antideportiva” e insistió en que Pachulia tenía antecedentes en ese tipo de acciones.

“Zaza es obstinado, por lo que sé que cuando entre estará listo para jugar”, afirmó Curry. “Sé que los chicos en el vestuario le han dicho, ‘Bloquea el ruido lo más que puedas porque no tiene importancia. Sabemos el tipo de persona que eres, discúlpate por Kawhi por lo que sucedió pero no tienes por qué disculparte por tu intento sobre la manera en que defendías en esa jugada, como quieras llamarle’. Por lo que seguirá adelante, y estará listo, será el mismo Zaza, confiado. Eso es lo que esperamos, y él sabe que lo apoyamos”.

Sin Leonard, los Spurs recibieron una paliza de 136-100 en el segundo juego, lo que generó que Popovich cuestionara la confianza y el esfuerzo de su equipo. Cuando se le preguntó el viernes si San Antonio jugaría de otra manera el sábado, Pop respondió brevemente, “eso creo”.

Pero los Warriors sin duda lo esperan.

“Un equipo que regresa a casa con marca de 0-2, saldrá con mucha energía, y especialmente un equipo como los Spurs que nunca se rinde”, aseveró Green. “A fin de cuentas, van a llegar con la mentalidad de que necesitan defender su localía en la serie. Obviamente nosotros ya hemos estado en esta situación, sabemos lo que se necesita para ganar fuera de casa. Todo depende de nosotros”.

La participación de Leonard y Pachulia el viernes seguía en duda, lo mismo que la de Andre Iguodala, un suplente clave de los Warriors. Popovich dijo que Leonard sólo se ha dedicado a practicar sus tiros en los últimos días. Pachulia sufrió un golpe en su talón derecho y se ausentó la segunda mitad del juego del martes, e Iguodala no actuó en el segundo choque con los Spurs y apenas jugó 10 minutos del primero con dolor en su rodilla izquierda.

Leonard reveló que su tobillo “aún no está listo”, pero no descartó que pudiera estar mucho mejor para el día del duelo. Añadió que no jugaría si no es capaz de jugar con la misma fuerza y usar ambas piernas en tiros de calidad y no forzar las cosas lanzando sin estabilidad.

___

Raúl Domínguez contribuyó desde San Antonio.